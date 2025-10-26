Horoscop luni, 27 octombrie. Cea mai grăbită zodie. Poate auzi clopotele unei biserici și, pentru o clipă, te oprești din alergătură

BERBEC Lunea aceasta ar putea aduce un început de săptămână neobișnuit de calm pentru tine. Poate simți nevoia să-ți domolești focul interior și să acorzi mai multă atenție lucrurilor simple. S-ar putea să treci prin centrul orașului și să vezi mulțimea venită la pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, la București, iar atmosfera aceea de credință vie te-ar putea emoționa mai mult decât ai crede. Zi potrivită pentru a face o faptă bună, chiar și una măruntă — binele făcut fără reclame se întoarce întotdeauna.

TAUR Ziua de luni ar putea fi o zi de liniște și răgaz sufletesc. Poate te gândești să aprinzi o lumânare, fie și acasă, în cinstea Sfântului Dimitrie cel Nou și să mulțumești pentru lucrurile bune care s-au așezat în viața ta. O discuție cu cineva drag ar putea deveni mai profundă, mai ales dacă renunți pentru o clipă la nevoia de control. S-ar putea să descoperi că adevărata stabilitate nu vine din planuri, ci din inimă.

GEMENI S-ar putea ca începutul de săptămână să fie plin de întâlniri și conversații neașteptate. Poate afli o veste bună sau reiei legătura cu cineva pierdut din vedere. Poate fi o zi potrivită pentru a-ți exprima recunoștința, iar gesturile simple – un mesaj, un telefon, o glumă spusă la momentul potrivit – pot aduce mai multă bucurie decât crezi. Se spune că Sfântul Dimitrie cel Nou îi ocrotește pe cei care aduc lumină prin cuvinte, iar tu chiar ai darul acesta.

RAC Ziua ar putea fi una caldă și liniștită, cu o doză de nostalgie blândă. Poate alegi să mergi la biserică, fiind sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, ori doar să te bucuri de o dimineață tihnită, privind frunzele care se aștern pe străzi. În popor se crede că vremea de astăzi prevestește cum va fi iarna, așa că poate ar fi bine să-ți notezi impresiile: ai fler de observator. Liniștea și recunoștința ar putea fi busola ta.

LEU Ziua de luni ar putea fi o zi care te inspiră să-ți domolești ritmul și să privești lumea cu mai multă blândețe. Poate auzi clopotele unei biserici și, pentru o clipă, te oprești din alergătură. E posibil să simți nevoia să oferi un sfat sau un ajutor discret cuiva care chiar are nevoie de tine, de ziua Sfântului Dumitru Basarabov. Înțelepciunea adevărată strălucește atunci când e spusă în șoaptă, nu cu aplauze.

FECIOARĂ Ziua aceasta ar putea fi o invitație la reflecție și ordine sufletească. Poate simți că ar fi timpul să te rupi puțin de grijile cotidiene și să te conectezi la lucrurile care contează cu adevărat. De ziua Sfântului Dimitrie cel Nou, ar fi frumos să oferi ceva, fie o floare, fie o clipă din timpul tău cuiva care are nevoie. S-ar putea ca liniștea ta interioară să devină molipsitoare.

BALANȚĂ Luni ar putea fi o zi în care îți reamintești cât de bine se simte sufletul când e împăcat. Poate ajungi la o biserică sau aprinzi o lumânare acasă și s-ar putea să simți că totul se reașază pe un făgaș firesc. În popor se spune că Sfântul Dimitriecel Nou e protectorul celor care caută armonie, o descriere care ți se potrivește perfect. Spre seară, o conversație tandră ar putea pune un zâmbet acolo unde dimineața era o umbră.

SCORPION Ziua ar putea avea o profunzime aparte pentru tine. Poate simți chemarea unei rugăciuni, sau pur și simplu îți lași mintea să tacă și inima să vorbească. Sfântul Dimitrie cel Nou, izvorâtor de pace, pare să te inspire spre împăcare cu cineva sau cu tine însuți. Nu e nevoie de gesturi mari, uneori să nu spui lucri nepotrivite în momentul nepotrivit poate fi cea mai frumoasă faptă bună.

SĂGETĂTOR Ziua de luni ar putea fi o zi cu sens, în care energia ta jucăușă se împletește cu o stare de recunoștință autentică. Poate dai peste o poveste despre viața Sfântului Dimitrie cel Nou care te pune pe gânduri, sau poate pur și simplu te bucuri de lumina clară a dimineții. Poate fi un moment bun pentru a te reconecta cu cineva drag și pentru a face un plan simplu, dar optimist. S-ar putea ca inspirația să vină din locuri neașteptate.

CAPRICORN Ziua ar putea fi una potrivită pentru introspecție. Poate simți că ai obosit puțin și că e timpul să te oprești și să te încarci cu liniște. Sfântul Dimitrie Basarabov e cunoscut drept ocrotitor al celor care muncesc cu seriozitate, iar tu ai putea simți astăzi că ești privit cu îngăduință de undeva de sus. Seara ar putea aduce un sentiment plăcut de pace, mai ales dacă o petreci alături de oameni cu suflet bun.

VĂRSĂTOR Lunea aceasta, de ziua Sf. Dimitrie cel Nou, ar putea fi una plină de inspirație. Poate te oprești în mijlocul orașului și privești pelerinii trecând și s-ar putea să te gândești că, în fond, toți avem propriul nostru drum de străbătut. Ai putea simți nevoia să scrii, să creezi sau să transmiți ceva frumos. Poate fi o zi în care ideile tale pot prinde contur, mai ales dacă le îmbraci în bunătate.

PEȘTI Ziua aceasta, de Sf. Dimitrie cel Nou, ar putea fi una luminoasă și plină de sensuri adânci. Poate mergi la biserică dimineață și s-ar putea să simți că timpul se dilată frumos în jurul tău. Tradiția spune că rugăciunea spusă astăzi din inimă ajunge repede unde trebuie. Spre seară, ai putea simți nevoia să mulțumești vieții pentru toate încercările ei,pentru că și ele au fost daruri, doar că ambalate altfel.