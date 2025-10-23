Atmosferă de sărbătoare în Capitală. Joi, 23 octombrie, credincioşii sunt aşteptaţi să participe la tradiţionala procesiune „Calea Sfinţilor”, prilejuită de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, prăznuit pe 27 octombrie.

Potrivit Patriarhiei Române, începând cu ora 12:00, două coloane de pelerini vor porni în procesiune purtând raclele cu sfintele moaşte.

Prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală, având moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou şi ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe traseul: Catedrala Patriarhală – Strada Patriarhiei – Bulevardul Regina Maria – Piaţa Unirii (baza Dealului Patriarhiei).

Cea de-a doua coloană va porni de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou, purtând moaştele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Traseul acesteia va fi: Strada Bibescu Vodă – Piaţa Unirii (baza Dealului Patriarhiei).

Cele două procesiuni se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei, unde, într-o atmosferă de rugăciune, vor urca împreună spre Catedrala Patriarhală.

La ora 12:45, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va întâmpina, la Altarul de Vară, sfintele moaşte, care vor fi apoi aşezate în Baldachinul Sfinţilor de pe Colina Patriarhiei, spre închinarea pelerinilor.

Procesiunea deschide seria evenimentelor organizate de Biserica Ortodoxă Română între 19 şi 29 octombrie, dedicate sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou. Momentul central al manifestărilor va avea loc pe 27 octombrie, când Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului va oficia Sfânta Liturghie alături de Patriarhul României. Pe 26 octombrie va fi sfinţită pictura Catedralei Naţionale, în prezenţa celor doi Întâistătători.

Pentru buna desfăşurare a procesiunilor, Brigada Rutieră anunţă restricţii de trafic joi, între orele 12:00 şi 13:00, pe traseele de desfăşurare, precum şi interdicţia staţionării autovehiculelor pe Dealul Mitropoliei, Bulevardul Regina Maria, Strada 11 Iunie şi în zona Piaţa Unirii.

Evenimentul reuneşte an de an mii de credincioşi care vin să se roage, să mulţumească şi să ceară ajutorul sfinţilor, în preajma unuia dintre cele mai iubite hramuri din Capitală.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou s-a născut în satul Basarabov, pe malul râului Lom, în vremea împăraţilor româno-bulgari. A fost mai întâi păstor, apoi s-a retras la o mănăstire din apropiere, unde a dus o viaţă sfântă, în rugăciune şi post aspru, primind darul facerii de minuni.

După moarte, moaştele sale au rămas ascunse mult timp în apele Lomului, până când un înger le-a descoperit prin vis unei copile bolnave. Scoase întregi şi strălucitoare, moaştele au fost aşezate mai întâi în satul Basarabov, unde au săvârşit multe minuni.

Când domnul Ţării Româneşti a dorit să le aducă la Bucureşti, carul cu moaştele s-a întors singur spre Basarabov, semn că sfântul voia să rămână acolo. Domnul a zidit atunci o biserică în cinstea lui.

De-a lungul timpului, mulţi credincioşi au fost vindecaţi sau ajutaţi prin rugăciunile către Sfântul Dimitrie, iar cei care au încercat să-i ia părticele din moaşte fără binecuvântare au fost opriţi prin minuni.

În timpul războiului ruso-turc (1769–1774), moaştele au fost luate de generalul rus Salticov, dar, la rugămintea românului Hagi Dimitrie, au fost dăruite Ţării Româneşti. Din acel moment, au fost aşezate în Catedrala Mitropolitană din Bucureşti, unde se păstrează până astăzi, aducând alinare şi binecuvântare credincioşilor.