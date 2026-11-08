Pentagonul dezvoltă un sistem AI pentru protejarea piețelor financiare. SUA se tem de atacuri care ar putea provoca haos economic

Pentagonul caută noi instrumente de inteligență artificială capabile să identifice vulnerabilitățile ascunse ale piețelor financiare și ale altor sisteme digitale esențiale pentru economia americană. Autoritățile vor să prevină situațiile în care adversarii Statelor Unite ar putea exploata aceste slăbiciuni pentru a provoca pierderi economice și instabilitate. Programul vizează inclusiv bursele, piețele de energie și serviciile de cloud computing.

Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată în Domeniul Apărării (DARPA), structura de cercetare a Pentagonului, a lansat o inițiativă prin care urmărește dezvoltarea unor instrumente AI pentru protejarea piețelor electronice din Statele Unite.

Programul, denumit Intrinsic Market Resilience (IMR), este conceput pentru a identifica problemele din regulile și mecanismele care guvernează funcționarea acestor piețe, înainte ca ele să poată fi exploatate.

Sunt vizate sistemele electronice utilizate pentru tranzacționarea acțiunilor și obligațiunilor, dar și piețele de energie sau cele asociate resurselor de cloud computing, transmite Business Insider.

Potrivit DARPA, aceste sisteme au devenit mai rapide și mai eficiente, însă interconectarea lor tot mai complexă a creat și noi posibilități de perturbare.

Matthew Wilding, managerul programului IMR, a explicat pentru Business Insider că progresele recente în inteligența artificială și raționamentul automatizat oferă noi metode de apărare.

El a recunoscut că aceleași tehnologii pot fi utilizate și pentru atacuri, însă programul urmărește identificarea vulnerabilităților și îmbunătățirea mecanismelor de protecție.

Spre deosebire de programele tradiționale de securitate cibernetică, inițiativa DARPA nu se concentrează în primul rând pe furtul de date sau accesul neautorizat la sisteme informatice.

Principala preocupare este posibilitatea ca adversarii Statelor Unite să exploateze slăbiciuni existente chiar în modul de organizare și funcționare a piețelor.

Agenția a prezentat două exemple istorice care arată cât de grave pot deveni asemenea probleme.

Primul este criza energetică din California, de la începutul anilor 2000, când traderii au exploatat vulnerabilitățile pieței energiei, recent dereglementată.

Potrivit DARPA, criza a provocat costuri estimate între 40 și 45 de miliarde de dolari și a determinat guvernul federal să invoce Defense Production Act pentru a asigura alimentarea cu gaze naturale a unor facilități militare.

Al doilea exemplu este prăbușirea bursieră rapidă din 2010, cunoscută drept flash crash, când acțiunile americane au înregistrat scăderi puternice în numai câteva minute.

Investigațiile au asociat ulterior instabilitatea pieței inclusiv cu practici manipulative de tranzacționare și cu alte deficiențe ale sistemului.

DARPA a explicat că anumite ordine de vânzare puteau fi introduse fără costuri pentru persoana care le plasa, deoarece erau concepute astfel încât să nu fie executate, exploatând o particularitate a mecanismului de tranzacționare.

Prin programul IMR, DARPA intenționează să utilizeze modele lingvistice de mari dimensiuni, cunoscute drept LLM, pentru a transforma documentele de reglementare și specificațiile tehnice în modele informatice ale piețelor.

Aceste modele ar urma să permită analiza modului în care funcționează sistemele, a interacțiunilor dintre ele și a capacității lor de a rezista unor tentative de perturbare.

Dacă un model nu poate demonstra că o piață îndeplinește anumite standarde de reziliență, sistemul ar trebui să genereze un exemplu concret al unei situații în care aceasta ar putea eșua.

Pe baza rezultatelor, specialiștii ar putea identifica problemele și propune modificări ale regulilor sau mecanismelor de funcționare.

Matthew Wilding a subliniat că obiectivul nu este doar testarea piețelor, ci și înțelegerea vulnerabilităților și identificarea soluțiilor care le-ar face mai rezistente.

Programul DARPA urmărește în special identificarea riscurilor generate de actori care nu sunt interesați neapărat de obținerea unui profit financiar.

Spre deosebire de persoanele care manipulează piețele pentru câștiguri, acești adversari ar putea urmări provocarea deliberată a unor perturbări economice, pierderi sau instabilitate.

Creșterea numărului de piețe electronice și de participanți amplifică riscurile, iar dezvoltarea inteligenței artificiale poate reduce dificultatea exploatării unor vulnerabilități.

Inițiativa reflectă preocupările tot mai mari ale autorităților americane privind amenințările la adresa securității naționale care nu implică atacuri militare convenționale.

În acest scenariu, adversarii ar putea încerca să afecteze economia Statelor Unite prin exploatarea unor deficiențe ale infrastructurii digitale, ale lanțurilor de aprovizionare sau ale mecanismelor care guvernează piețele financiare.