Europa se pregătește de război? Planul pregătit de liderii PPE este alcătuit din trei etape.

În primul rând, se va face o investiție masivă în baza industrială de apărare. Al doilea pas va fi crearea unei „veritabile uniuni a apărării”. Practic, Uniunea Europeană va suferi o transformare fundamentală, iar statele membre se vor uni pentru a face față împreună amenințării din partea Rusiei.

Acest plan reprezintă o inițiativă de o magnitudine fără precedent și unificarea istorică a Europei, un continent care a fost adesea divizat de conflicte militare.

”Trebuie să stabilim trei pași pentru apărarea europeană. În primul rând, trebuie să ne intensificăm baza industrială de apărare prin mai multe investiții. PPE a promovat deja inițiative de achiziții militare comune, cum ar fi consolidarea industriei europene de apărare prin Actul comun privind achizițiile publice (EDIRPA) și Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP).

Cu toate acestea, trebuie să mergem mai departe. Trebuie să ne concentrăm pe tehnologia de apărare 2.0, combinând industria de apărare și cele mai avansate tehnologii informatice. Dorim ca următorul buget pe termen lung (CFM) să furnizeze resursele necesare pentru inovare și satisfacerea nevoilor noastre militare. În cele din urmă, ar trebui să creăm o piață unică a apărării.

UE ar trebui să utilizeze Agenția Europeană de Apărare (AEA) pentru a oferi sprijin financiar în principal întreprinderilor din domeniul apărării pentru a standardiza sistemele pe care le produc și pentru a încuraja mai multe proiecte comune de achiziții publice în domeniul apărării în Europa, precum și cercetarea inteligenței artificiale (IA) în scopuri duale (civilă și militară).

Statele membre ar trebui să ia în considerare acordarea de prioritate achizițiilor de echipamente militare efectuate în Europa pentru a consolida autonomia strategică a UE și pentru a face față agresorilor precum Putin. Vom elabora programe europene comune în domeniul armelor sub supravegherea AEA, în colaborare cu statele membre. În plus, UE are nevoie de norme comune pentru exporturile de arme”, se arată în documentul PPE.