Descoperire de gaze naturale în Marea Mediterană. Egiptul estimează un zăcământ de 5,7 miliarde de metri cubi
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Egiptul a anunțat descoperirea unui nou zăcământ de gaze naturale în Marea Mediterană, cu resurse estimate preliminar la aproximativ 5,7 miliarde de metri cubi. Descoperirea ar putea contribui la creșterea producției interne și la reducerea dependenței țării de importurile de energie. Autoritățile analizează în prezent potențialul comercial al zăcământului și posibilitățile de conectare la infrastructura existentă.
Egiptul a descoperit un nou zăcământ de gaze naturale în Marea Mediterană
Ministerul Petrolului și Resurselor Minerale din Egipt a anunțat vineri descoperirea unor noi resurse de gaze naturale în urma lucrărilor de explorare desfășurate la sonda Nasim-1X, situată în perimetrul Taiba din Marea Mediterană.
Potrivit estimărilor inițiale, rezervorul identificat ar putea conține aproximativ 5,66 miliarde de metri cubi de gaze naturale.
Autoritățile egiptene au precizat că lucrările de foraj și evaluare au identificat un strat purtător de gaze cu o grosime netă de aproximativ 15 metri.
Acesta prezintă caracteristici geologice și petrofizice distincte, care sunt analizate pentru stabilirea potențialului de exploatare.
În prezent, specialiștii efectuează studii tehnice și de rezervor pentru a determina cantitățile care pot fi extrase, nivelurile posibile ale producției zilnice și viabilitatea comercială a descoperirii.
Ministerul nu a anunțat deocamdată o dată pentru începerea producției.
Noua sondă ar putea fi conectată la infrastructura de gaze printr-o conductă de 22 de kilometri
Autoritățile egiptene intenționează să utilizeze infrastructura energetică deja existentă pentru a accelera dezvoltarea noului zăcământ.
Planul prevede conectarea sondei Nasim-1X la instalațiile de producție printr-o conductă cu o lungime de aproximativ 22 de kilometri.
Aceasta ar urma să facă legătura cu conducta Abu Madi – El Gamil, permițând transportul gazelor naturale prin rețeaua existentă.
Folosirea infrastructurii disponibile ar putea reduce timpul necesar pentru începerea exploatării, în cazul în care studiile tehnice confirmă rentabilitatea proiectului.
Eni și Woodside participă la dezvoltarea proiectului energetic din Egipt
Perimetrul Taiba este operat de compania italiană Eni, în parteneriat cu grupul australian Woodside.
Lucrările de foraj la sonda Nasim-1X au fost realizate de compania egipteană Petrobel, în numele partenerilor implicați în proiect.
Ministerul Petrolului din Egipt a atribuit rezultatele pozitive creșterii investițiilor și intensificării activităților de explorare.
Instituția a evidențiat și îmbunătățirea climatului investițional, precum și progresele în achitarea sumelor restante datorate companiilor străine care activează în sectorul energetic.
Aceste măsuri sunt considerate importante pentru încurajarea investițiilor și continuarea proiectelor de explorare și producție.
Egiptul încearcă să reducă importurile de gaze naturale după scăderea producției interne
Noua descoperire vine într-un moment în care Egiptul încearcă să își majoreze producția internă de gaze naturale.
În ultimii ani, reducerea cantităților extrase a determinat autoritățile să se bazeze într-o măsură mai mare pe importuri pentru acoperirea cererii de pe piața locală.
Consumul ridicat din sectorul producției de energie electrică și din industrie pune presiune asupra aprovizionării cu gaze naturale.
Guvernul de la Cairo urmărește dezvoltarea noilor descoperiri și accelerarea lucrărilor de explorare pentru a consolida producția internă.
În cazul zăcământului Nasim-1X, contribuția efectivă la aprovizionarea țării va depinde de rezultatele studiilor aflate în desfășurare și de confirmarea cantităților de gaze care pot fi exploatate comercial.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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