Heineken România a cumpărat bunuri și servicii de 253 de milioane de euro de la furnizori români în 2025. Ce impact a avut compania asupra economiei

Heineken România a generat un impact economic de 587 de milioane de euro în economia locală în 2025 și a susținut aproximativ 12.700 de locuri de muncă, direct și indirect, prin intermediul partenerilor săi. În același an, producătorul de bere a achiziționat bunuri și servicii în valoare de 253 de milioane de euro de la furnizori români, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanță Steward Redqueen privind impactul economic al Heineken în Europa.

Contribuția producătorului de bere la economia României a reprezentat aproximativ 0,2% din produsul intern brut al țării. Din totalul celor aproximativ 12.700 de locuri de muncă susținute de companie de-a lungul lanțului valoric, aproape 1.000 au fost locuri de muncă directe.

Analiza mai arată că, pentru fiecare euro cheltuit de consumatori pe berea din portofoliul Heineken, aproximativ 0,42 euro au ajuns la bugetul de stat sub formă de taxe și impozite colectate de-a lungul lanțului valoric.

Achizițiile realizate de la companiile românești reprezintă o componentă importantă a impactului economic generat de Heineken în România.

În 2025, producătorul a cumpărat bunuri și servicii în valoare totală de 253 de milioane de euro de la furnizori locali. De asemenea, compania se aprovizionează din România cu peste 70% din ingredientele utilizate în activitatea sa.

Potrivit studiului Steward Redqueen, impactul economic total al companiei s-a ridicat la 587 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 0,2% din PIB-ul României.

În ceea ce privește piața muncii, activitatea Heineken a susținut aproximativ 12.700 de locuri de muncă, incluzând atât angajații proprii, cât și posturile generate prin intermediul partenerilor și al celorlalte activități din lanțul valoric. Aproape 1.000 dintre acestea au fost locuri de muncă directe.

Totodată, contribuția fiscală asociată consumului produselor din portofoliul companiei este semnificativă. Pentru fiecare euro cheltuit de consumatori pe berea Heineken, 0,42 euro au revenit bugetului de stat sub formă de taxe, luând în calcul întregul lanț valoric.

Publicarea studiului are loc într-un moment dificil pentru industria berii din România. Sectorul se confruntă cu presiuni generate de creșterea costurilor pentru energie, transport, materii prime, ambalaje și servicii.

Acestor dificultăți li se adaugă nivelul scăzut al încrederii consumatorilor, factori care au contribuit la contracția pieței berii dincolo de minimul istoric înregistrat în 2025.

În acest context, reprezentanții Heineken consideră că existența unui cadru fiscal stabil și predictibil este esențială pentru susținerea investițiilor și dezvoltarea pe termen lung a industriei.

Compania subliniază importanța predictibilității fiscale într-o perioadă în care producătorii trebuie să gestioneze costuri operaționale ridicate și o piață aflată în contracție. Informațiile au fost transmise într-un comunicat remis duminică agenției AGERPRES.

În paralel cu activitatea de aprovizionare și producție, Heineken România continuă să investească în eficientizarea operațiunilor și dezvoltarea portofoliului de produse.

La finalul anului 2025, compania a încheiat, împreună cu ENGIE Building Solutions, un proiect de investiții în valoare de aproximativ 12 milioane de euro. Acesta a vizat instalarea unor pompe de căldură în fabricile din Craiova și Ungheni.

Proiectul a beneficiat de cofinanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are ca obiectiv reducerea consumului de energie și a emisiilor generate de activitatea industrială.

O altă direcție de acțiune vizează reducerea consumului de apă. În toate cele trei fabrici ale companiei din România sunt implementate măsuri în acest sens, pe baza unei discipline operaționale stricte.

Studiul privind impactul economic a fost realizat de Steward Redqueen și analizează activitatea Heineken în Europa în anul 2025.

Evaluarea acoperă 29 de țări europene. Dintre acestea, 21 sunt piețe în care compania desfășoară operațiuni, în timp ce celelalte opt sunt piețe exclusiv de export.

În România, Heineken este prezentă din 2003 și deține un portofoliu diversificat de mărci locale și internaționale de bere și cidru.

Majoritatea produselor comercializate de companie sunt fabricate în cele trei unități de producție locale, situate în Craiova, Ungheni, județul Mureș, și Miercurea Ciuc.

Compania are aproximativ 1.000 de angajați în România și utilizează ingrediente provenite în proporție de peste 70% de la furnizori locali.

Prin achizițiile realizate pe piața internă, locurile de muncă susținute, contribuțiile fiscale și investițiile în modernizarea fabricilor, activitatea Heineken generează un impact economic care depășește valoarea vânzărilor directe ale producătorului de bere.