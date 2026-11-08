BVB a pierdut aproape 24,5 miliarde de lei într-o singură săptămână. Ce companii au înregistrat cele mai mari scăderi

Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat pierderi importante în săptămâna 2-6 noiembrie 2026, când capitalizarea bursieră a scăzut cu 24,46 miliarde de lei, echivalentul unei deprecieri de 3,41%. În același timp, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a crescut semnificativ, cu 143,60 milioane de lei, respectiv 45,87%, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București.

La finalul perioadei analizate, capitalizarea bursieră a ajuns la 692,55 miliarde de lei, în scădere față de săptămâna precedentă, 26-30 octombrie 2026, când valoarea totală a companiilor listate se ridica la 717,01 miliarde de lei.

Prin urmare, piața de capital din România a pierdut aproape 24,5 miliarde de lei din valoarea de piață într-un interval de numai cinci zile de tranzacționare.

Deși capitalizarea bursieră a înregistrat o scădere importantă, activitatea de tranzacționare a fost mai intensă în perioada 2-6 noiembrie 2026.

Tranzacțiile cu acțiuni realizate la Bursa de Valori București au generat un rulaj total de 456,69 milioane de lei. Valoarea este cu 143,60 milioane de lei mai mare decât cea consemnată în săptămâna anterioară, când schimburile cu acțiuni au însumat 313,09 milioane de lei.

Creșterea procentuală a valorii tranzacțiilor a fost de 45,87%, ceea ce indică o activitate bursieră mai intensă comparativ cu intervalul 26-30 octombrie.

În ceea ce privește evoluția zilnică a tranzacțiilor, cea mai bună zi a săptămânii a fost luni, 2 noiembrie. În acea zi, investitorii au realizat schimburi în valoare totală de 193,31 milioane de lei.

La polul opus s-a situat marți, 3 noiembrie, care a fost cea mai slabă zi de tranzacționare a perioadei analizate. Valoarea schimburilor cu acțiuni a fost atunci de 52,43 milioane de lei.

Pe segmentul principal al Bursei de Valori București, cele mai lichide titluri au fost acțiunile Băncii Transilvania. Acestea au înregistrat tranzacții în valoare de 218,06 milioane de lei, iar cotațiile au crescut cu 1,39% în perioada analizată.

Pe următoarele poziții s-au situat acțiunile OMV Petrom și Romgaz.

Titlurile OMV Petrom au generat tranzacții în valoare de 35,51 milioane de lei, însă au înregistrat o depreciere a cotațiilor de 3,99%.

În cazul Romgaz, valoarea tranzacțiilor a ajuns la 30,14 milioane de lei, în timp ce acțiunile companiei au scăzut cu 6,20%.

Astfel, dintre cele trei companii cu cele mai lichide acțiuni de pe segmentul principal, numai Banca Transilvania a încheiat săptămâna cu o creștere a cotațiilor. OMV Petrom și Romgaz au consemnat evoluții negative.

În intervalul 2-6 noiembrie 2026, cele mai importante creșteri ale cotațiilor de la Bursa de Valori București au fost înregistrate de SIF Hoteluri, Oil Terminal și Promateris.

Acțiunile SIF Hoteluri au avut cea mai bună evoluție, cu o apreciere de 9,94%. Pe locul al doilea s-au situat titlurile Oil Terminal, care au crescut cu 9,09%, urmate de acțiunile Promateris, cu un avans de 7,43%.

În schimb, cele mai mari deprecieri au fost consemnate de Rompetrol Rafinare, Artego și Armătura.

Rompetrol Rafinare a înregistrat cea mai accentuată scădere a cotațiilor, de 55,26%. Acțiunile Artego s-au depreciat cu 18,90%, în timp ce titlurile Armătura au pierdut 16,99%.

Datele publicate de Bursa de Valori București arată, astfel, o săptămână marcată de reducerea capitalizării totale a pieței, în paralel cu o creștere considerabilă a valorii tranzacțiilor cu acțiuni. Diferențele dintre evoluțiile companiilor listate au fost importante, de la aprecieri de aproape 10% până la scăderi care au depășit 55%.