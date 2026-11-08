Israelul avertizează că misiunea împotriva Iranului nu s-a încheiat. Armata este pregătită să reia operațiunile militare

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat duminică faptul că misiunea Israelului împotriva Iranului nu s-a încheiat, acuzând Teheranul că încearcă să își reia eforturile pentru obținerea armei nucleare. Republica Islamică Iran respinge în continuare aceste acuzații și susține că programul său nuclear are scopuri pașnice. Oficialul israelian a avertizat că țara sa este pregătită pentru toate scenariile și că va continua să acționeze atât timp cât va fi necesar pentru protejarea cetățenilor săi.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ceremonii oficiale organizate duminică la Ierusalim și vin într-un moment în care există speculații privind o eventuală reluare a operațiunilor militare israeliene împotriva Iranului.

Israel Katz consideră că Teheranul încearcă să își reînnoiască eforturile pentru dezvoltarea unei arme nucleare, motiv pentru care amenințarea reprezentată de programul iranian nu poate fi considerată eliminată, conform AFP.

Israelul și Statele Unite au lansat, pe 28 februarie, o ofensivă militară împotriva Republicii Islamice Iran. Cele două state au justificat operațiunea prin necesitatea eliminării amenințării pe care ar reprezenta-o programele nuclear și balistic iraniene.

Potrivit poziției Israelului, aceste programe constituie o amenințare existențială la adresa securității sale.

Conflictul nu a rămas însă limitat la teritoriul iranian și israelian, ci s-a extins în mai multe state din Orientul Mijlociu. Printre zonele afectate s-au numărat țările din Golf, Libanul și Yemenul.

La opt luni de la declanșarea războiului, eforturile diplomatice continuă pentru găsirea unei soluții care să permită încheierea ostilităților.

De cealaltă parte, Republica Islamică Iran a negat în mod constant că urmărește să obțină arma atomică. Teheranul susține că are dreptul să îmbogățească uraniu în scopuri pașnice și își apără acest drept în cadrul programului său nuclear.

Ministrul israelian al Apărării a transmis că Israelul este pregătit să facă față oricărei evoluții a situației de securitate. Oficialul a subliniat că autoritățile de la Ierusalim vor continua să ia măsurile considerate necesare pentru protejarea populației.

Declarațiile sale apar pe fondul speculațiilor privind posibilitatea ca Israelul să reia operațiunile militare împotriva Iranului, în condițiile în care conflictul regional nu a fost soluționat, iar negocierile diplomatice continuă.

În același timp, Israelul traversează o perioadă de incertitudine politică, după alegerile legislative desfășurate pe 27 octombrie.

Gadi Eisenkot, liderul blocului opoziției, a fost desemnat să formeze noul guvern. Această evoluție ar putea pune capăt perioadei în care Benjamin Netanyahu s-a aflat la conducerea guvernului israelian.

Israel Katz a mai anunțat că trupele israeliene nu se vor retrage din zonele de securitate din Fâșia Gaza, Liban și Siria.

Ministrul a transmis și un avertisment direct organizației Hezbollah, susținând că aceasta va suporta consecințe militare extrem de grave dacă decide să se alăture Iranului într-un eventual atac împotriva Israelului.

Hezbollah, organizație libaneză susținută de Teheran, a deschis un front împotriva Israelului în octombrie 2023. La acel moment, gruparea a justificat acțiunile militare prin sprijinul acordat palestinienilor din Fâșia Gaza.

De atunci, confruntările dintre Hezbollah și Israel au trecut prin mai multe perioade de escaladare. Unele dintre cele mai importante intensificări ale violențelor s-au produs în cadrul conflictului regional declanșat la sfârșitul lunii februarie.

În prezent, armata israeliană menține trupe în mai multe zone din regiune. Prezența militară se extinde asupra unei mari părți din Fâșia Gaza, sudului Libanului și sudului Siriei.

În cazul Siriei, Israelul și-a extins prezența militară după căderea regimului condus de Bashar al-Assad, în decembrie 2024.

Astfel, declarațiile lui Israel Katz indică faptul că Israelul nu intenționează să renunțe, în perioada următoare, la pozițiile militare din aceste teritorii. În paralel, autoritățile israeliene mențin deschisă posibilitatea unor noi operațiuni împotriva Iranului, pe fondul acuzațiilor privind programul nuclear iranian și al tensiunilor din Orientul Mijlociu.