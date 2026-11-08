Șase roboți umanoizi au fost puși să lucreze non-stop timp de 24 de ore într-un magazin din China. Doi au eșuat la testul final

Șase roboți umanoizi au fost supuși unui experiment de 24 de ore într-un magazin din Shanghai, China, unde au primit sarcini similare celor îndeplinite zilnic de angajații din retail. Mașinile au întâmpinat clienții, au pregătit cafea, au servit mâncare, au manipulat produse și au reaprovizionat rafturile. La finalul testului, însă, numai patru dintre cei șase roboți au trecut evaluările de performanță, în timp ce ceilalți doi nu au reușit să îndeplinească cerințele companiei.

Experimentul a fost realizat de compania chineză de robotică AGIBOT și a primit numele de „Roboții nu ies niciodată din tură”. Testarea s-a desfășurat într-un magazin din Shanghai, începând de la ora 10:00, pe 2 noiembrie, și până la ora 10:00, pe 3 noiembrie.

Potrivit publicației Interesting Engineering, demonstrația a urmărit să verifice cât de bine pot roboții umanoizi să îndeplinească activități comerciale obișnuite pe parcursul unei zile întregi, în condiții reale de funcționare. Rezultatele au scos în evidență dificultățile pe care aceste sisteme le întâmpină atunci când trebuie să gestioneze situații neprevăzute și sarcini care se schimbă permanent.

Conform datelor prezentate de AGIBOT, cei șase roboți au îndeplinit împreună 1.730 de sarcini pe durata experimentului, notează Interest Engineering.

Activitățile au inclus 683 de interacțiuni cu clienții și 369 de operațiuni de preluare și livrare a produselor. Roboții au pregătit, de asemenea, 147 de comenzi de cafea și au servit 126 de comenzi de mic dejun.

Alte 277 de activități au vizat inspectarea și reaprovizionarea rafturilor, în timp ce 128 de sarcini au constat în curățarea meselor.

Cei șase roboți au primit responsabilități diferite, astfel încât să acopere mai multe dintre activitățile desfășurate în mod obișnuit într-un magazin. Printre acestea s-au numărat asistența acordată clienților, manipularea produselor, prepararea cafelei, servirea mâncării calde și curățenia.

Testul nu s-a limitat la o demonstrație scurtă, desfășurată în condiții controlate. Experimentul a acoperit patru perioade distincte de funcționare: aglomerația de la prânz, orele de vârf din timpul serii, activitățile desfășurate noaptea și aglomerația din timpul micului dejun, în dimineața zilei următoare.

În acest fel, roboții au fost expuși la niveluri diferite de activitate din partea clienților și la condiții variabile în interiorul magazinului. Organizatorii au urmărit să observe dacă mașinile pot continua să funcționeze eficient indiferent de momentul zilei și de schimbările apărute în mediul de lucru.

Cu toate acestea, evaluarea finală a arătat că doi dintre cei șase roboți nu au îndeplinit criteriile de performanță stabilite de AGIBOT. Aceștia erau responsabili de inspectarea și reaprovizionarea rafturilor, respectiv de curățenie.

Problemele întâmpinate de cei doi roboți au arătat cât de dificil este pentru sistemele autonome să gestioneze situații care nu au fost prevăzute în programarea inițială.

Potrivit TechSpot, care citează publicația chineză ITHome, robotul responsabil de curățenie a întâmpinat o problemă după ce traseul său planificat a fost blocat de un coș de gunoi plin.

În loc să identifice o soluție pentru depășirea obstacolului și să continue activitatea, robotul a deviat de la traseul stabilit. Acesta a părăsit magazinul și nu s-a mai întors la poziția în care trebuia să se afle.

Nici robotul însărcinat cu inspectarea și reaprovizionarea rafturilor nu a reușit să țină pasul cu cerințele activității din magazin. Acesta nu a demonstrat suficientă capacitate de inițiativă pentru a identifica în mod constant produsele care lipseau și pentru a reface stocurile pe măsură ce clienții cumpărau marfa.

Situațiile au evidențiat diferența dintre executarea unei sarcini într-un mediu previzibil și îndeplinirea aceleiași activități în mod constant, într-un spațiu în care condițiile se schimbă permanent.

De exemplu, un robot poate fi programat să urmeze un anumit traseu pentru curățenie, însă apariția unui coș de gunoi care blochează drumul poate genera o situație pe care sistemul nu știe să o gestioneze.

În mod similar, reaprovizionarea rafturilor presupune mai mult decât identificarea unui spațiu gol. Robotul trebuie să recunoască produsele, să identifice obiectele așezate greșit, să manipuleze ambalajele și să stabilească momentul în care un anumit raft necesită intervenție.

Aceste activități implică mai multe operațiuni succesive și capacitatea de a lua decizii în funcție de ceea ce se întâmplă în magazin.

Pe parcursul experimentului, compania AGIBOT a introdus intenționat și situații dificile, pentru a verifica modul în care roboții reacționează atunci când sarcinile obișnuite devin mai complicate.

Evaluatorii le-au cerut să facă diferența între Coca-Cola obișnuită și varianta fără zahăr, o operațiune care presupune identificarea corectă a produselor, chiar dacă acestea au ambalaje asemănătoare.

De asemenea, organizatorii au modificat aranjamentul gumei de mestecat pe rafturi, astfel încât roboții să fie nevoiți să identifice produsele și să le așeze din nou la locul potrivit.

Un alt test a vizat capacitatea de detectare a obstacolelor și navigarea în spații aglomerate. Pentru această probă, evaluatorii au blocat un culoar folosind o persoană și o cutie, verificând dacă roboții pot observa obstacolele și pot gestiona situația.

Experimentul de la Shanghai arată că roboții umanoizi pot îndeplini deja numeroase activități comerciale, de la interacțiunea cu publicul până la pregătirea băuturilor și manipularea produselor. Totuși, rezultatele obținute de AGIBOT evidențiază faptul că funcționarea autonomă într-un mediu real rămâne dificilă, mai ales atunci când apar obstacole, modificări ale aranjamentului produselor sau situații care necesită decizii rapide.

Deși șase roboți au participat la testul de 24 de ore, numai patru au reușit să treacă evaluările finale, iar activitățile de curățenie și reaprovizionare s-au dovedit cele mai problematice.