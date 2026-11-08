România, lovită de un val de frig. Au fost înregistrate temperaturi de -10,5 grade Celsius. Ce urmează în următoarele zile

Temperaturile au coborât sub pragul înghețului în aproape toată România, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 7-8 noiembrie. Cele mai scăzute valori au fost înregistrate în depresiunile din estul Transilvaniei, unde la Miercurea-Ciuc s-au măsurat -10,5 grade Celsius.

Deși valoarea este mult sub media perioadei, aceasta nu reprezintă un record pentru data de 8 noiembrie. Meteorologii se așteaptă ca frigul să persiste și luni dimineață, după care vremea se va încălzi treptat.

Potrivit datelor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile minime înregistrate în intervalul 7 noiembrie, ora 20:00 – 8 noiembrie, ora 08:00, au fost negative pe aproape întreg teritoriul țării.

Cea mai scăzută temperatură a fost consemnată la Miercurea-Ciuc, unde termometrele au indicat -10,5 grade Celsius. Valoarea a fost înregistrată în jurul orei 6:00 dimineața, după care temperatura a început să crească rapid.

La Toplița s-au înregistrat -9,9 grade, iar la Poiana Stampei -9,6 grade Celsius. Temperaturi foarte scăzute au fost măsurate și la Întorsura Buzăului, unde minima a ajuns la -9,9 grade, precum și la Predeal, cu -8,6 grade.

Potrivit datelor furnizate de Paul Cioban, meteorolog de serviciu la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, valoarea înregistrată la Miercurea-Ciuc a fost cea mai scăzută din țară, însă nu a depășit recordul meteorologic pentru această zi.

„A fost minima cea mai scăzută din ţară, minus 10,5, însă nu s-a înregistrat record. (…) S-a caracterizat temporar geroasă (n.red. vremea), dar numai în cursul dimineţii. Şi în dimineaţa următoare, mâine dimineaţă (n.red. luni), ne aşteptăm în jur de aceeaşi temperatură”, a spus meteorologul pentru Agerpres.

Deși dimineața de duminică a adus temperaturi deosebit de scăzute, recordul minim pentru data de 8 noiembrie la Miercurea-Ciuc este mult mai coborât. În anul 1988, stația meteorologică din localitate a înregistrat -19,6 grade Celsius.

Meteorologul a precizat că temperaturile negative sunt obișnuite în județul Harghita, unde, în fiecare iarnă, se consemnează frecvent unele dintre cele mai scăzute valori din România.

Frigul a afectat și celelalte localități din județ. La Toplița s-au înregistrat -9,9 grade Celsius, la Joseni -8,5 grade, la stația meteorologică Bucin -6,5 grade, iar la Odorheiu Secuiesc -5,3 grade.

Scăderea accentuată a temperaturilor a fost favorizată de cerul senin, în absența norilor și a ceții, precum și de condițiile geografice specifice depresiunii. În astfel de condiții, solul pierde rapid căldură, iar aerul din apropierea suprafeței se răcește puternic.

Aerul rece, mai dens, coboară spre zonele joase și se acumulează în depresiuni, fenomen cunoscut sub numele de inversiune termică. Acesta explică de ce localități precum Miercurea-Ciuc și Întorsura Buzăului înregistrează frecvent temperaturi foarte scăzute, uneori chiar mai mici decât în anumite zone montane.

Harta publicată de ANM arată că frigul a cuprins inclusiv marile orașe ale țării.

La Cluj-Napoca s-au înregistrat -4,9 grade Celsius, la Brașov -5,7 grade, la Sibiu -4,4 grade, iar la Iași -3,4 grade.

În nordul țării, temperaturile minime au ajuns la -6,8 grade la Satu Mare, -5,6 grade la Botoșani și -5,8 grade la Suceava.

În vest, la Timișoara s-au măsurat -2,6 grade, iar la Oradea -1 grad Celsius.

Nici sudul țării nu a fost ocolit de temperaturile negative. La Alexandria s-au înregistrat -0,2 grade, la Giurgiu -2,1 grade, iar la Călărași -2,4 grade Celsius.

Pe litoral, minima a fost de -1,6 grade la Constanța și de -0,3 grade la Mangalia.

În schimb, câteva localități din vestul și sud-vestul țării au avut temperaturi pozitive. La Șiria, în județul Arad, minima a fost de 4,1 grade Celsius, una dintre cele mai ridicate valori de pe harta ANM. La Caransebeș s-au înregistrat 0,7 grade, la Drobeta-Turnu Severin 1,4 grade, iar la Pitești 1,9 grade.

După dimineața geroasă, temperaturile vor crește pe parcursul zilei de duminică, 8 noiembrie. Maximele se vor situa, în general, între 7 și 13 grade Celsius.

Cerul va fi predominant senin în cea mai mare parte a țării, însă în unele regiuni vor apărea nori joși. Dimineața și noaptea, izolat, se poate forma ceață, asociată cu depuneri de chiciură.

În noaptea de duminică spre luni, temperaturile minime vor coborî, în general, între -7 și 4 grade Celsius. În depresiunile din estul Transilvaniei, acestea ar putea ajunge din nou în jurul valorii de -12 grade.

Meteorologul Paul Cioban estimează că la Miercurea-Ciuc se va înregistra luni dimineață o temperatură minimă apropiată de cea de duminică, respectiv de aproximativ -10,5 grade Celsius. După această nouă dimineață rece, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, cerul va deveni noros și sunt posibile precipitații.

Luni, 9 noiembrie, temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 6 și 13 grade Celsius. Ploi slabe ar putea apărea pe arii restrânse în vestul și sud-vestul țării.

În București, temperatura maximă de duminică va ajunge la aproximativ 9-10 grade Celsius, iar luni sunt prognozate 10-11 grade.

Potrivit meteorologului Paul Cioban, în intervalul 12-13 noiembrie temperaturile ar urma să depășească valorile normale pentru această perioadă a anului.

Estimările ANM actualizate la 6 noiembrie indică însă o evoluție diferită de la o săptămână la alta.

În săptămâna 9-15 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor sub cele normale în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării se vor situa în apropierea valorilor obișnuite pentru această perioadă. În ceea ce privește precipitațiile, acestea ar putea fi mai abundente în vestul țării și local în centrul României.

Pentru intervalul 16-22 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor peste valorile normale în toate regiunile, cu abateri mai evidente în interiorul arcului carpatic.

Spre sfârșitul lunii noiembrie, regimul termic ar urma să revină în apropierea mediilor climatologice, conform estimărilor ANM.