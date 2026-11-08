Operațiunea „Jupiter 6” a ajuns la un număr de 1.652 de percheziții. Alte 55 de descinderi au loc duminică în toată România

Operațiunea „Jupiter 6” continuă duminică, 8 noiembrie 2026, cu 11 acțiuni operative și 55 de percheziții domiciliare desfășurate la nivel național. Anchetele vizează mai multe categorii de infracțiuni, printre care corupția, înșelăciunea, camăta, spălarea de bani, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, infracțiunile silvice și furtul calificat. Prin noile descinderi, numărul total al perchezițiilor efectuate în cadrul operațiunii ajunge la 1.652, depășind bilanțul precedent al Operațiunii „Jupiter 3”.

Acțiunile de duminică se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). În cadrul celor 11 acțiuni operative sunt puse în executare 55 de mandate de percheziție domiciliară.

Potrivit Poliției Române, anchetatorii desfășoară cercetări în dosare care vizează infracțiuni de dare de mită și cumpărare de influență, precum și fapte de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Investigațiile urmăresc și activități de acordare a unor împrumuturi de bani în condiții de camătă. În acest context, sunt cercetate inclusiv acte de constrângere exercitate asupra persoanelor împrumutate, cu scopul recuperării sumelor de bani.

O altă componentă importantă a operațiunii o reprezintă anchetele privind spălarea banilor. În atenția organelor de urmărire penală se află 21 de dosare penale care vizează această infracțiune.

Investigațiile au ca obiect documentarea provenienței și a circuitului unor sume de bani, precum și identificarea eventualelor operațiuni prin care ar fi fost ascunsă originea ilicită a acestora.

În ceea ce privește regimul armelor și munițiilor, polițiștii efectuează verificări referitoare la deținerea fără drept a unei arme letale.

De asemenea, sunt investigate persoane care, în perioada 2025-2026, ar fi achiziționat fără drept muniție neletală prin intermediul unor comenzi online.

În acest caz, activitățile urmăresc identificarea și ridicarea armei, dar și administrarea probelor referitoare la proveniența și deținerea acesteia.

„În cursul zilei de astăzi, 8 noiembrie 2026, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, se desfăşoară o nouă etapă a acţiunii ‘Jupiter 6’, fiind planificate 11 acţiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în executare 55 de mandate de percheziţie domiciliară, la nivel naţional. Sunt desfăşurate cercetări în legătură cu infracţiuni de dare de mită şi cumpărare de influenţă, precum şi de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată, cercetările vizează activităţi de acordare a unor împrumuturi de bani în condiţii de camătă, precum şi exercitarea unor acte de constrângere asupra persoanelor împrumutate, în scopul recuperării sumelor de bani”, a transmis Poliția Română într-un comunicat.

Operațiunea „Jupiter 6” include și investigații în domeniul silvic. Anchetatorii verifică activități de tăiere fără drept de arbori, faptă prevăzută de legislația în vigoare.

În paralel, sunt cercetate transporturi de materiale lemnoase în cazul cărora cantitățile transportate nu ar corespunde cu cele înscrise în avizele de însoțire. Prin cumul, cantitatea de material lemnos transportată în aceste condiții depășește 5 metri cubi.

Polițiștii desfășoară activități specifice și în dosare care vizează fapte de înșelăciune și furt calificat.

Investigațiile urmăresc identificarea persoanelor implicate, stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele și administrarea probelor necesare soluționării cauzelor.

În cadrul acțiunilor operative sunt puse în executare și mandate de aducere, urmând să fie dispuse și măsuri asigurătorii.

Obiectivele generale ale operațiunii sunt strângerea probelor, identificarea persoanelor implicate în activități infracționale, recuperarea prejudiciilor și luarea măsurilor legale care se impun.

Prin cele 55 de percheziții domiciliare desfășurate duminică, numărul total al descinderilor din cadrul Operațiunii „Jupiter 6” ajunge la 1.652.

Astfel, actuala acțiune depășește bilanțul Operațiunii „Jupiter 3”, în cadrul căreia au fost înregistrate 1.632 de percheziții domiciliare. Cu acest rezultat, „Jupiter 6” devine cea mai amplă acțiune de acest tip realizată de Ministerul Public.

Poliția Română precizează că percheziția domiciliară este o procedură probatorie reglementată de Codul de procedură penală, având scopul de a descoperi și strânge probele necesare soluționării unei cauze. Această procedură nu poate, în nicio situație, să încalce principiul prezumției de nevinovăție.