Audi ar putea investi 7 miliarde de dolari într-o nouă fabrică din SUA. Compania ar crea până la 7.500 de locuri de muncă

Producătorul german de automobile Audi, divizie a grupului Volkswagen, analizează majorarea cu 3 miliarde de dolari a investiției într-o nouă fabrică din statul american Georgia. Dacă planul va fi aprobat, valoarea totală a proiectului va ajunge la 7 miliarde de dolari, iar compania ar putea crea încă 3.000 de locuri de muncă, pe lângă cele 4.500 anunțate inițial.

Potrivit documentelor publicate de autoritățile locale, Audi intenționează să construiască prima sa fabrică de asamblare din Statele Unite în apropierea orașului Macon, din statul Georgia. Investiția inițială este estimată la 4 miliarde de dolari, iar producția ar urma să înceapă la începutul anilor 2030.

Uzina ar avea o capacitate anuală de producție de 200.000 de SUV-uri, conform informațiilor publicate de Reuters.

Proiectul ar putea fi dezvoltat în două etape. Prima presupune investiția inițială de 4 miliarde de dolari și crearea a 4.500 de locuri de muncă.

A doua etapă, care se află încă în analiză, ar presupune alocarea a încă 3 miliarde de dolari și angajarea suplimentară a 3.000 de persoane până în 2033. Dacă planurile vor fi realizate integral, fabrica Audi din Georgia ar putea ajunge la aproximativ 7.500 de angajați.

Autoritățile locale au pregătit un pachet consistent de sprijin pentru atragerea investiției. Audi ar urma să beneficieze de stimulente fiscale în valoare de 458 de milioane de dolari și de granturi de peste 120 de milioane de dolari destinate infrastructurii, modernizării căilor ferate, lucrărilor de construcție și reabilitării terenului.

Alte 430 de milioane de dolari sunt prevăzute pentru alimentarea cu apă, drumuri, utilități, precum și pentru programe de pregătire și recrutare a angajaților. Compania va primi și terenul de aproximativ 607 hectare necesar construirii uzinei.

Investiția este susținută și de perspectiva reducerii tarifelor vamale americane. Administrația președintelui Donald Trump a promis facilități comerciale producătorilor auto care fac investiții importante în capacități de producție pe teritoriul Statelor Unite.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Audi a solicitat reducerea tarifelor aplicate importurilor de automobile din Uniunea Europeană de la 15% la 7,5%. Departamentul american al Comerțului ar putea accepta însă un nivel de aproximativ 10%.

Tarifele introduse de administrația Trump pentru automobile, oțel, aluminiu și componente auto au generat costuri de aproximativ 1,2 miliarde de euro pentru Audi anul trecut, echivalentul a 1,4 miliarde de dolari.

În prezent, toate automobilele Audi comercializate pe piața americană sunt importate din Europa sau Mexic. Construirea unei fabrici în Georgia ar permite companiei să își dezvolte capacitatea de producție direct în Statele Unite. Audi a refuzat să comenteze documentele referitoare la posibila extindere a investiției.