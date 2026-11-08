Prognoza meteo pentru duminică, 8 noiembrie. Cum va fi vremea la final de săptămână. Noaptea sunt așteptate ploi și lapoviță

Vremea va fi frumoasă duminică, 8 noiembrie 2026, în cea mai mare parte a României, cu mult soare și înnorări trecătoare în unele regiuni sudice. În anumite zone, dimineața începe cu ceață și temperaturi foarte scăzute, însă valorile termice cresc pe parcursul zilei.

Cele mai ridicate temperaturi, de aproximativ 14 grade Celsius, se vor înregistra în sudul Banatului, în timp ce în estul Transilvaniei și în Bucovina maximele nu vor depăși 7 grade.

Vântul va deveni mai puternic în sudul Banatului, unde rafalele vor ajunge la 50 km/h. În restul țării, vremea va fi în general liniștită, iar precipitațiile vor apărea doar izolat, în special în cursul nopții, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În Dobrogea și Bărăgan, ziua aduce vreme frumoasă, cu cer mai mult senin în jurul prânzului și vânt destul de liniștit. Cu toate acestea, temperaturile se vor menține sub valorile normale pentru această perioadă a anului. În Bărăgan, maximele vor ajunge doar la 9-10 grade Celsius.

În Moldova sudică și nordul Munteniei va predomina vremea însorită, deși dimineața vor mai exista unele înnorări. Temperaturile vor rămâne scăzute pentru această dată din calendar, iar maximele, comparabile cu cele înregistrate sâmbătă, nu vor depăși 10 grade.

Frigul va persista și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, în special în primele ore ale zilei. În Suceava au fost înregistrate minus 5 grade Celsius dimineața. În unele zone și-a făcut apariția ceața, însă aceasta nu va persista mult timp. La prânz, cerul se va însenina, vântul va sufla slab, iar temperaturile vor ajunge până la 9 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, dimineața va fi foarte rece, însă temperaturile vor crește treptat pe parcursul zilei. Cerul va fi în general senin, fără prea mulți nori. Valorile termice vor fi cu unul-două grade mai ridicate decât în ziua precedentă și vor ajunge în jurul valorii de 11 grade Celsius. După lăsarea nopții, frigul va reveni.

În vestul țării, ceața va fi prezentă dimineața, mai ales în zonele de câmpie. După prânz, cerul se va însenina. O atenție deosebită trebuie acordată sudului Banatului, unde vântul se va intensifica și va atinge viteze de până la 50 km/h.

Tot în sudul Banatului se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară. În zona Reșiței, termometrele vor indica aproximativ 14 grade Celsius. În schimb, în cursul nopții, cerul se va înnora și vor apărea câteva ploi slabe.

În Transilvania, frigul va fi resimțit mai ales dimineața, în special în zonele depresionare, unde temperaturile au coborât până la minus 9 grade Celsius. Ulterior, vremea se va încălzi, iar maximele vor ajunge până la 10 grade în vestul provinciei. Norii vor apărea sporadic, mai ales în zonele montane.

În Oltenia, ziua începe cu o atmosferă mohorâtă și ceață densă în zonele de câmpie. Ulterior, soarele își va face apariția, iar temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 11 grade Celsius.

Spre seară, cerul se va înnora, iar în timpul nopții sunt posibile precipitații slabe, trecătoare.

În sudul României, vremea va fi în general frumoasă, cu perioade însorite și câțiva nori trecători. Nu sunt așteptate precipitații în această regiune, iar temperaturile din timpul prânzului vor ajunge la 10-11 grade Celsius.

În București, vremea va fi însorită pe tot parcursul zilei. Vântul va sufla slab, iar după o dimineață rece, temperatura maximă va urca până la 12 grade Celsius.

În timpul nopții, frigul va reveni în Capitală. Temperaturile vor coborî până la zero grade în centrul orașului și minus 3 grade la periferie.

La munte, vremea va rămâne rece și duminică. Ziua va începe cu înnorări în Carpații Meridionali, însă ulterior cerul se va însenina aproape în toate masivele.

După lăsarea nopții, sunt așteptate ploi slabe în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali. La altitudini mari, precipitațiile se vor transforma pe alocuri în lapoviță și ninsoare.