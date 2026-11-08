Prețuri carburanți duminică, 8 noiembrie. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină la final de săptămână. Cele mai mici tarife

Prețurile la carburanți înregistrate duminică, 8 noiembrie 2026, au fost publicate de platforma Peco Online. Cele mai mici prețuri la benzină și motorină se găsesc la aceeași stație din județul Mureș, în timp ce în marile orașe din țară tarifele diferă ușor de la o localitate la alta.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 9,69 lei pe litru. Prețul este practicat de stația Petrolium din localitatea Albești, județul Mureș, situată pe DN 13, la adresa cu codul poștal 547025.

Aceeași stație comercializează și cea mai ieftină motorină identificată în țară. Un litru costă 10,69 lei, tot la Petrolium din Albești, județul Mureș.

Platforma a publicat și prețurile minime la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale țării, selectate în funcție de numărul de locuitori: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

În București, benzina se vinde cu cel puțin 9,87 lei pe litru, motorina cu 10,86 lei, iar GPL-ul cu 4,67 lei.

În Cluj-Napoca, prețul minim pentru un litru de benzină este de 9,87 lei, în timp ce motorina costă 10,85 lei, iar GPL-ul ajunge la 4,69 lei.

La Timișoara, șoferii găsesc benzină la un preț minim de 9,85 lei pe litru. Motorina costă cel puțin 10,83 lei, iar GPL-ul este comercializat cu 4,71 lei.

În Iași, benzina are un preț minim de 9,87 lei pe litru, motorina costă 10,86 lei, iar GPL-ul ajunge la 4,71 lei.

În Constanța, prețurile minime sunt de 9,87 lei pentru un litru de benzină, 10,86 lei pentru motorină și 4,69 lei pentru GPL.

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru) București 9,87 10,86 4,67 Cluj-Napoca 9,87 10,85 4,69 Timișoara 9,85 10,83 4,71 Iași 9,87 10,86 4,71 Constanța 9,87 10,86 4,69

Astfel, dintre cele cinci mari orașe analizate, Timișoara înregistrează cel mai mic preț la benzină și motorină. În schimb, cel mai ieftin GPL se găsește în București, unde un litru costă 4,67 lei.

Prețurile prezentate sunt cele mai mici valori raportate de platforma Peco Online pentru data de 8 noiembrie 2026. Acestea pot varia în funcție de stația de alimentare și de actualizările practicate de distribuitori.