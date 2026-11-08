Ce drepturi și obligații au prosumatorii. Cum pot vinde sau compensa energia electrică produsă și ce pași trebuie urmați pentru obținerea statutului

Persoanele care produc energie electrică din surse regenerabile și folosesc o parte din aceasta pentru propriul consum au statutul de prosumatori. Pe lângă posibilitatea de a-și reduce facturile la electricitate, acestea pot valorifica surplusul de energie livrat în rețeaua publică, prin vânzare sau compensare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Regulile aplicabile diferă în funcție de puterea instalată a sistemului de producție. Legislația prevede mecanisme distincte de compensare și decontare pentru instalațiile de maximum 200 kW, respectiv pentru cele cu puteri cuprinse între 200 kW și 400 kW. Prosumatorii au o serie de drepturi, dar trebuie să respecte și anumite obligații tehnice și contractuale.

Pentru persoanele care intenționează să instaleze panouri fotovoltaice, este important să cunoască atât modalitățile prin care pot utiliza sau valorifica energia produsă, cât și procedurile administrative și tehnice necesare pentru obținerea statutului de prosumator.

Unul dintre principiile de bază aplicabile prosumatorilor este că energia electrică produsă trebuie să fie destinată, în primul rând, consumului propriu. Beneficiarul final poate utiliza energia generată de instalația sa fără să aibă obligația de a livra surplusul în rețeaua publică.

De asemenea, legislația permite instalarea unor sisteme de stocare. Astfel, energia care nu este consumată imediat poate fi acumulată în baterii și utilizată ulterior, ceea ce reduce dependența de electricitatea preluată din rețeaua publică.

Printre principalele drepturi ale prosumatorilor se numără folosirea energiei produse pentru consum propriu, fără obligația de a injecta surplusul în rețeaua de distribuție sau de a suporta costuri suplimentare, instalarea sistemelor de stocare și valorificarea surplusului prin vânzare ori compensare. Mecanismul aplicabil în ultimul caz depinde de puterea instalată a capacității de producție și de reglementările în vigoare.

Prosumatorii care dețin instalații cu o putere de cel mult 400 kW pentru fiecare loc de consum pot valorifica energia electrică produsă sau stocată. Surplusul poate fi vândut furnizorului cu care au încheiat contractul de furnizare sau consumatorilor racordați la barele centralei electrice, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a stabilit mecanisme de decontare diferite în funcție de capacitatea instalației.

Pentru instalațiile cu puteri cuprinse între 200 kW și 400 kW, furnizorul are obligația ca, la solicitarea prosumatorului, să achiziționeze energia electrică livrată în rețea la prețul mediu ponderat al pieței pentru ziua următoare (PZU), calculat pentru luna respectivă. Ulterior, se efectuează regularizarea financiară dintre cantitatea de energie livrată și cea consumată.

În cazul instalațiilor cu o putere de maximum 200 kW, prosumatorii pot beneficia de mecanismul compensării cantitative. La solicitarea clientului, furnizorul scade cantitatea de energie livrată în rețea din cantitatea de electricitate preluată de prosumator. Energia activă este decontată la prețul prevăzut în contractul de furnizare, cu respectarea condițiilor legale și a metodologiei ANRE.

O categorie distinctă este reprezentată de clienții care dețin capacități de producere a energiei electrice cu o putere instalată de cel mult 27 kW. Aceștia beneficiază de un regim particular de compensare cantitativă, care le permite să utilizeze sumele rezultate în urma compensării pentru plata altor facturi emise de același furnizor.

Mai exact, valorile respective pot fi folosite pentru acoperirea obligațiilor de plată aferente tuturor locurilor de consum și/sau de producție ale clientului, dacă acestea se află în portofoliul aceluiași furnizor de energie electrică.

De asemenea, sumele pot fi utilizate pentru achitarea facturilor aferente gazelor naturale consumate la locurile de consum și/sau de producție ale prosumatorului, cu condiția ca acestea să fie deservite de același furnizor.

Prin urmare, această facilitate permite folosirea valorii energiei compensate și pentru alte obligații de plată, nu doar pentru facturile de electricitate.

Obținerea statutului de prosumator nu înseamnă pierderea drepturilor pe care o persoană le are în calitate de client final de energie electrică. Potrivit articolului 63 alineatul (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, prosumatorii beneficiază și de drepturile acordate celorlalți clienți finali.

Printre acestea se află posibilitatea de a schimba furnizorul de energie electrică și accesul la proceduri de soluționare a reclamațiilor care trebuie să fie transparente, simple și accesibile.

Prosumatorii au, totodată, dreptul de a rezilia contractul dacă nu sunt de acord cu clauzele comunicate de furnizor. În cazul schimbării furnizorului, aceștia trebuie să primească decontul final, care să cuprindă regularizarea tuturor obligațiilor financiare, în cel mult 42 de zile.

Alte drepturi vizează informarea periodică privind consumul efectiv de energie electrică și costurile aferente, precum și posibilitatea de asociere voluntară pentru reprezentarea intereselor clienților, în conformitate cu reglementările ANRE.

Pe lângă drepturile de care beneficiază, persoanele care produc energie electrică pentru consum propriu trebuie să respecte anumite cerințe tehnice și contractuale.

În primul rând, instalațiile de consum și cele de producere a energiei trebuie să respecte cerințele tehnice de racordare, să funcționeze în condițiile aprobate și să nu depășească puterea autorizată.

O altă obligație este încheierea unui contract pentru valorificarea energiei. Prosumatorii care vor să beneficieze de mecanismele de compensare sau de vânzare a surplusului trebuie să încheie un contract cu furnizorul de energie electrică.

Aceștia trebuie, de asemenea, să permită accesul personalului autorizat al operatorului de distribuție la echipamentele instalației, atunci când sunt necesare verificări, intervenții sau alte operațiuni tehnice.

Nu în ultimul rând, prosumatorii trebuie să achite facturile pentru energia electrică preluată din rețea și pentru celelalte servicii contractate, potrivit condițiilor stabilite prin contractul de furnizare.

Persoanele care dețin o locuință racordată la rețeaua electrică și intenționează să instaleze panouri fotovoltaice trebuie să parcurgă mai multe etape administrative și tehnice pentru a obține statutul de prosumator. Unul dintre programele prin care poate fi acordat sprijin financiar pentru instalarea unor asemenea sisteme este Casa Verde Fotovoltaice, lansat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Primul pas constă în analizarea caracteristicilor tehnice ale locului de consum și a puterii aprobate pentru acesta. Informațiile trebuie comparate cu specificațiile sistemului de producere a energiei regenerabile care urmează să fie instalat, în special în cazul panourilor fotovoltaice.

Dacă instalația respectă soluția tehnică de racordare existentă, nu mai este necesară obținerea unui Aviz Tehnic de Racordare (ATR).

În schimb, dacă proiectul presupune majorarea puterii aprobate sau modificarea instalației de racordare, obținerea ATR devine obligatorie. Procedura cuprinde depunerea solicitării de racordare la operatorul de distribuție, analizarea situației tehnice și stabilirea soluției de racordare de către operator, precum și emiterea avizului, dacă este necesar.

Ulterior, beneficiarul și operatorul de distribuție semnează contractul de racordare. Urmează executarea lucrărilor, instalarea echipamentelor și punerea sub tensiune a instalației pentru efectuarea probelor. La final, este eliberat un certificat de racordare actualizat.

Înainte de începerea lucrărilor de montare a sistemului de producere a energiei electrice, proprietarul trebuie să informeze autoritatea administrației publice locale, potrivit prevederilor Codului urbanismului menționate în materialul de referință.

Informarea se face printr-o notificare adresată primăriei, fără să fie necesară obținerea unei autorizații sau a unui aviz suplimentar din partea instituției.

Următoarea etapă este instalarea echipamentelor de către prestatori autorizați. După finalizarea lucrărilor, trebuie întocmită documentația tehnică aferentă montajului și verificărilor efectuate.

Dosarul trebuie să cuprindă procesul-verbal de finalizare și recepție a lucrărilor, buletinul de verificare a prizei de pământ și schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei.

Schema trebuie să prezinte modul de conectare la instalația de utilizare existentă, precum și protecțiile instalate și valorile de reglaj ale acestora.

După instalarea sistemului, proprietarul trebuie să transmită operatorului de distribuție o notificare prin care solicită racordarea unei capacități de producere a energiei electrice la un loc de consum deja existent. Documentul se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 19/2022.

În cazul consumatorilor casnici, documentația poate fi depusă și de furnizorul de energie electrică, în numele și pentru client. Solicitarea trebuie însoțită de documentele tehnice prevăzute în formular.

După înregistrarea cererii, operatorul de distribuție are la dispoziție două zile lucrătoare pentru verificarea notificării și a documentelor anexate.

Dacă dosarul este incomplet sau sunt necesare informații suplimentare, clientul trebuie înștiințat pentru a putea transmite actele lipsă. În cazul în care documentația este conformă, operatorul comunică solicitantului factura aferentă tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare.

În termen de cinci zile lucrătoare de la înregistrarea notificării, operatorul de distribuție trebuie să asigure instalarea unui contor capabil să măsoare atât energia electrică preluată din rețea, cât și energia livrată în rețea. Totodată, trebuie instalat sistemul de comunicație aferent.

O alternativă este reconfigurarea contorului existent, astfel încât acesta să poată înregistra fluxurile de energie în ambele sensuri. Costurile pentru aceste operațiuni sunt suportate de operatorul de distribuție.

După încheierea etapelor anterioare, operatorul de distribuție transmite clientului o notificare privind punerea sub tensiune a instalației pentru efectuarea probelor. Perioada de testare nu poate depăși cinci zile lucrătoare.

După încheierea probelor, beneficiarul trebuie să transmită operatorului procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de producere a energiei electrice și, dacă este cazul, a sistemului de stocare.

Ultima etapă constă în obținerea certificatului de racordare actualizat, document în care este consemnată și calitatea de prosumator a clientului.

Operatorul de distribuție trebuie să transmită certificatul în cel mult trei zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de recepție. Eliberarea documentului este condiționată de plata tarifului aferent actualizării certificatului.