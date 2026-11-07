Restricții de circulație în București, duminică, 8 noiembrie. Străzi închise și modificări pe traseele STB

Șoferii din București vor avea parte de restricții de circulație duminică, 8 noiembrie, din cauza organizării unei competiții sportive. Mai multe artere importante din Capitală vor fi închise temporar, iar circulația mijloacelor de transport public va fi modificată.

Restricțiile sunt impuse pentru desfășurarea primei ediții a competiției de alergare București 21K, la care sunt așteptați aproximativ 2.000 de participanți. Evenimentul include curse de 21, 10 și 5 kilometri, precum și probe dedicate alergătorilor amatori și copiilor.

Potrivit organizatorilor, primele restricții vor intra în vigoare la ora 04:00, iar circulația va fi reluată treptat, în funcție de desfășurarea competiției.

Programul restricțiilor este următorul:

04:00 – 18:00: Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei.

Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei. 07:00 – 13:30: Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu și Arcul de Triumf.

Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu și Arcul de Triumf. 07:30 – 12:30: Piața Victoriei, restricție parțială pe sensul dinspre Șoseaua Kiseleff către Calea Victoriei.

Piața Victoriei, restricție parțială pe sensul dinspre Șoseaua Kiseleff către Calea Victoriei. 07:00 – 12:30: Calea Victoriei, între Piața Victoriei și Splaiul Independenței.

Calea Victoriei, între Piața Victoriei și Splaiul Independenței. 07:00 – 12:30: Bulevardul Regina Elisabeta, între Calea Victoriei și Bulevardul Schitu Măgureanu.

Bulevardul Regina Elisabeta, între Calea Victoriei și Bulevardul Schitu Măgureanu. 07:00 – 12:30: Bulevardul Mihail Kogălniceanu, între Bulevardul Schitu Măgureanu și strada Vasile Pârvan.

Brigada Rutieră va institui restricțiile progresiv pe traseul competiției și va lua măsuri pentru fluidizarea traficului în zonele afectate.

Restricțiile vor afecta și transportul public. Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), 17 linii STB vor circula pe trasee modificate duminică, 8 noiembrie.

Este vorba despre liniile 61, 66, 69, 85, 86, 90, 97, 100, 122, 137, 168, 203, 205, 226, 311, 368 și 381.

Linia 90 va fi suspendată în prima parte a zilei, până la ridicarea restricțiilor. Pentru preluarea călătorilor vor fi introduse două linii navetă, 690, între metrou Petrache Poenaru și Podul Operei, și 691, între Arena Națională și Piața Universității.

Totodată, va fi înființată temporar linia 70, care va circula între Bulevardul Basarabia și Teatrul Național.

Modificări vor exista și pe linia expres 100, care asigură legătura cu Aeroportul Henri Coandă. Pe sensul către Piața Unirii, autobuzele vor circula pe un traseu deviat prin Bulevardul Aviatorilor, Piața Victoriei și Bulevardul Lascăr Catargiu.

Șoferii sunt sfătuiți să evite arterele afectate și să își planifice deplasările în funcție de intervalele anunțate. Accesul către unele imobile, parcări și străzi adiacente traseului competiției poate fi îngreunat temporar.

Pentru deplasările în centrul Bucureștiului, organizatorii recomandă utilizarea metroului, în special a stației Piața Victoriei.

Călătorii care folosesc transportul public de suprafață pot verifica traseele actualizate și eventualele modificări suplimentare prin aplicația Info TB sau prin informările oficiale ale STB.