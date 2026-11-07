Noi reguli pentru motociclete și scutere în trafic. Când pot circula pe benzile dedicate autobuzelor și ce obligații au șoferii

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță că, începând de vineri, 6 noiembrie 2026, au intrat în vigoare modificările aduse legislației rutiere privind circulația motocicletelor și mopedelor pe drumurile publice. Noile prevederi stabilesc condițiile în care aceste vehicule pot utiliza benzile destinate transportului public, introduc excepții de la anumite interdicții privind depășirea și completează obligațiile referitoare la purtarea căștii de protecție.

Totodată, au fost introduse reguli privind amenajarea unor spații de siguranță pentru motociclete și mopede în intersecții, precum și obligații pentru autoritățile locale în ceea ce privește locurile de parcare destinate acestor vehicule.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun, însă numai în condițiile stabilite de administratorul drumului.

Prin urmare, accesul motocicletelor și mopedelor pe benzile dedicate autobuzelor nu este permis automat. Administratorul drumului stabilește condițiile în care aceste categorii de vehicule pot utiliza respectivele benzi.

Noile modificări completează și reglementările referitoare la depășire. Astfel, nu va fi considerată depășire situația în care o motocicletă sau un moped trece înaintea unui alt vehicul ori pe lângă un obstacol aflat pe același sens de circulație, atât timp cât manevra se realizează fără trecerea peste marcajul de delimitare a benzii de circulație.

„Prin urmare, utilizarea acestor benzi nu este permisă automat, ci depinde de condițiile stabilite de administratorul drumului”, a transmis MAI.

O altă modificare importantă introduce o excepție de la interdicția depășirii coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată.

Potrivit noilor prevederi, bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele vor putea efectua această manevră dacă sunt îndeplinite simultan mai multe condiții.

În primul rând, trebuie să existe suficient spațiu lateral pentru efectuarea manevrei. În al doilea rând, deplasarea nu trebuie să stânjenească manevrele celorlalți participanți la trafic. De asemenea, viteza de deplasare nu poate depăși 20 km/h.

„Se introduce o excepție de la interdicția depășirii coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Astfel, bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele vor putea efectua această manevră dacă există suficient spațiu lateral, nu sunt stânjenite manevrele celorlalți participanți la trafic și viteza de deplasare nu depășește 20 km/h”, a explicat MAI.

Modificările legislative completează și obligațiile referitoare la purtarea căștii de protecție. Obligația de a purta o cască omologată exista deja atât pentru conducătorii motocicletelor și mopedelor, cât și pentru pasagerii acestora.

Noua reglementare precizează că aceasta trebuie să fie omologată pentru categoria respectivă de vehicul și să aibă elementele de siguranță cuplate corespunzător.

Prin urmare, simpla purtare a unei căști nu este suficientă. Aceasta trebuie să respecte cerințele de omologare aplicabile motocicletelor și mopedelor, iar sistemele de fixare și siguranță trebuie să fie închise și utilizate corespunzător.

O altă noutate este introducerea noțiunii de spațiu de siguranță destinat motocicletelor și mopedelor.

Acesta reprezintă o zonă marcată perpendicular pe axa drumului, pe toată lățimea acestuia, având o lungime de trei metri. Măsurarea se face de la marcajul transversal de oprire.

Aceste spații vor fi amenajate la intrarea în intersecțiile semaforizate, precum și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu barieră sau semibarieră.

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a lua măsurile necesare pentru amenajarea acestor zone în punctele cu trafic intens.

Modificările legislative extind și atribuțiile autorităților administrației publice locale în ceea ce privește infrastructura rutieră.

Astfel, autoritățile locale vor avea obligația să ia măsuri pentru amenajarea unor locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor în toate parcările publice care au cel puțin șase locuri.

Amenajările vor fi realizate pe drumurile administrate de autoritățile locale, cu respectarea standardelor și reglementărilor tehnice în vigoare.

Totodată, realizarea acestor spații de parcare va necesita avizul Poliției Rutiere.

Noile modificări ale legislației rutiere, intrate în vigoare la 6 noiembrie 2026, vizează atât condițiile de circulație pentru motociclete și mopede, cât și dezvoltarea infrastructurii destinate acestor categorii de vehicule.