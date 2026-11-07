Banii publici, risipiți. Petrișor Peiu critică politica externă a României: Este parcă desprinsă din vremea fanarioților

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică modul în care România își desfășoară politica externă și susține că țara este percepută pe plan internațional ca un stat de mâna a doua din cauza comportamentului clasei politice. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta a acuzat politicienii aflați la putere că acordă prioritate intereselor personale, evenimentelor de lux și unor contracte atribuite fără licitație, în detrimentul obiectivelor strategice ale României.

Petrișor Peiu a comparat politica externă actuală cu practicile din perioada fanariotă și a criticat atât comportamentul unor reprezentanți politici în relațiile diplomatice, cât și modul în care sunt cheltuiți banii publici.

În acest context, liderul senatorilor AUR a făcut referire la întâlnirile consilierilor prezidențiali și ale președintelui PSD cu o ambasadoare într-o țară care nu are graniță cu România. Totodată, a criticat contractele în valoare de 6 miliarde de euro atribuite de PNL și USR unei firme germane, despre care susține că au fost acordate în secret și fără organizarea unei licitații.

Petrișor Peiu consideră că, în timp ce politicienii participă la evenimente costisitoare și promovează propriile persoane, România are două obiective importante de politică externă care nu beneficiază de suficientă atenție: eliminarea vizelor americane pentru cetățenii români prin programul Visa Waiver și admiterea țării în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Potrivit explicațiilor oferite de liderul senatorilor AUR pe Facebook, politicienii aflați la conducerea țării nu acordă atenția necesară acestor obiective, fiind preocupați mai degrabă de promovarea personală la evenimente mondene și banchete organizate în restaurante din nordul Capitalei.

Acesta a făcut referire la mesele organizate de reprezentanții PSD, despre care susține că sunt dezvăluite presei în mod simbolic și că au costuri foarte ridicate. Ca exemplu, a menționat restaurante în care până și o scobitoare ar costa cât salariul minim pe economie.

În aceeași analiză, Petrișor Peiu a pus sub semnul întrebării capacitatea liderilor politici de la putere de a susține în mod ferm interesele României în relațiile diplomatice. El i-a menționat pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, întrebându-se dacă aceștia ar avea curajul să discute direct cu reprezentanții ambasadelor despre Visa Waiver sau OCDE.

De asemenea, liderul senatorilor AUR a făcut referire la fostul președinte Klaus Iohannis și la foștii premieri Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, întrebând dacă aceștia au avut vreodată inițiativa de a-i reproșa lui Viktor Orban blocarea aderării României la OCDE în 2017.

„După alegerile americane de pe 3 noiembrie 2026 revine, în mod natural, întrebarea: de ce este România percepută ca un stat de mâna a doua în lume? Iar răspunsul e simplu: pentru că se comportă ca un stat de mâna a doua. Politica noastră externă este parcă desprinsa din vremea fanarioților. Pe de-o parte avem tumbele făcute de consilierii prezidențiali și președintele PSD în fața unei doamne ambasador în altă țară, țară care nici măcar nu are graniță cu România. Pe de altă parte avem contractele de 6 miliarde de euro, dăruite de PNL -USR, în cel mai adânc secret și fără licitație, unei firme germane. Între opulența banchetelor PSD și inconștiența cheltuirii banilor statului de către liberalo-useriști stă o biată națiune, care își strigă timid propriile obiective de politică externă: eliminarea vizelor americane pentru români (programul Visa Waiver) și admiterea în OCDE. Politicienii de la putere sunt, evident, surzi la asemenea cereri, ei au alte priorități: promovarea propriilor persoane la festinurile, neglijent „scăpate” la presă, organizate , simbolic, în restaurantele din nordul capitalei, unde o scobitoare costă cât un salariu minim pe economie. Oricum, și-i închipuie cineva pe Grindeanu sau pe Bolojan îndrăznind să ridice ochii din pământ în fața vreunui secretar III de pe la vreo ambasadă și să pronunțe , timid, cuvintele înspăimântătoare Visa Waiver sau OCDE? Au avut vreodată curajul Iohannis sau Ciolacu& Grindeanu să îi reproșeze lui Viktor Orban faptul că ne-a blocat aderarea la OCDE în 2017?”, a scris acesta pe Facebook.

Petrișor Peiu susține că problemele politicii externe românești au rădăcini mai vechi și a amintit mai multe contracte de mare valoare pe care le consideră exemple de favorizare a unor interese externe.

Acesta a menționat că, în urmă cu 22 de ani, o firmă ar fi primit un contract pentru construirea unei autostrăzi în valoare de 3 miliarde de euro, proiect de pe urma căruia, în opinia sa, nu s-a ales nimic.

Totodată, a făcut referire la o altă guvernare care, în urmă cu aproximativ patru-cinci ani, ar fi oferit unui ambasador un contract nuclear de aproximativ 10 miliarde de euro, pe care îl consideră imposibil de realizat.

Liderul senatorilor AUR a susținut că nici contractele de miliarde de euro, nici evenimentele fastuoase organizate de reprezentanții clasei politice nu determină Washingtonul, Berlinul sau Parisul să acorde mai multă importanță guvernării de la București.

În interpretarea sa, contractele atribuite preferențial și banchetele costisitoare nu pot ascunde problemele reale ale administrației românești, precum incompetența, lipsa de educație și corupția.

„Rădăcina fanariotismului slugarnic care ține loc de politică externă este veche: acum 22 de ani o firmă a primit cadou un contract de autostrada de 3 miliarde de euro de care s-a ales praful. Nu mai departe de acum 4-5 ani, altă guvernare s-a trezit sa facă cadou unui ambasador un contract nuclear de vreo 10 miliarde de euro. Perfect irealizabil. Ei bine, cu toate aceste contracte și mese sofisticate, nici Washingtonul, nici Berlinul sau Parisul nu dau doi bani pe guvernarea de la București. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu: contractele cu dedicație sau banchetele opulente nu pot ascunde realitatea , nu pot ascunde incompetența, proastă creșterea și corupția”, a mai scris Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu a enumerat mai multe deficiențe pe care le consideră reprezentative pentru funcționarea statului român și care, în opinia sa, nu pot fi mascate printr-o atitudine de supunere în relațiile externe.

Printre acestea se numără modificarea foarte frecventă a legislației, pe care a descris-o ca pe o schimbare de aproximativ 100 de ori pe săptămână, precum și incapacitatea autorităților de a construi o autostradă care să lege estul și vestul țării.

Acesta a criticat și situația transportului feroviar de marfă, susținând că trenurile circulă în 2026 cu o viteză de numai 17 kilometri pe oră.

În ceea ce privește administrația publică, liderul senatorilor AUR a reclamat faptul că aplicarea legii ar depinde de voința ministrului, că licitațiile importante ar fi trucate și că marile contracte ar fi atribuite fără proceduri competitive.

Totodată, a ironizat birocrația din instituțiile statului, menționând situația în care dosarele depuse online ar ajunge, în mod paradoxal, să fie depuse la etajul al doilea.

Pe lista problemelor semnalate se află și situația sistemului sanitar. Petrișor Peiu a făcut referire la pacienții care mor în spitale și la cazurile în care femeile ajung să nască pe trotuarul din fața unităților medicale.

Un alt reproș vizează investițiile energetice. Acesta a criticat faptul că statul nu a reușit să finalizeze centrala de la Iernut în zece ani și nici să înceapă construirea centralelor de la Turceni și Ișalnița în cinci ani.

Liderul senatorilor AUR a inclus în criticile sale și comportamentul președintelui României la întâlnirile oficiale, reproșându-i gesticulația pe care o consideră rigidă și ridicolă.

„Slugărnicia nu poate ascunde faptul ca guvernele noastre schimba legislația de 100 de ori pe săptămână, că nu sunt capabile sa construiască o autostradă Est-Vest , că trenurile noastre de marfă circula cu 17 km/ h în 2026, că singura lege care se aplică este voința ministrului, că licitațiile importante sunt trucate, că marile contracte se dau fără licitație, că dosarele on-line se depun la etajul II, că oamenii mor cu zile în spitale sau că mamele nasc pe trotuarul din fața spitalului, că statul nu e capabil să termine centrala de la Iernut de 10 ani sau să înceapă centralele de la Turceni și Ișalnița nici în 5 ani, că președintele țării nu a învățat să se abțină de la a gesticula ridicol și rigid la întâlnirile oficiale, etc”, a notat liderul senatorilor AUR.

În continuarea criticilor, Petrișor Peiu a susținut că atitudinea pe care o consideră slugarnică în relațiile diplomatice și ignorarea regulilor privind achizițiile publice nu pot ascunde nici controversele legate de cheltuielile și stilul de viață al unor persoane din mediul politic.

Acesta a făcut referire la avioanele private asociate scandalului Nordis, la deplasările către Mykonos și la botezul fastuos al fiului unui baron local pe care l-a descris ironic drept un intelectual modest.

De asemenea, a menționat încălțămintea scumpă a fostului premier Marcel Ciolacu, folosind o formulare ironică la adresa acestuia.

În finalul mesajului său, Petrișor Peiu a prezentat propria viziune asupra modului în care ar trebui desfășurată politica externă a României.

În opinia sa, diplomația trebuie construită pe activitatea diplomaților de carieră, pe respectarea regulilor de protocol și a bunelor maniere, dar și pe strategii și viziune pe termen lung.

Totodată, acesta consideră esențială cunoașterea corectă a limbilor străine și adoptarea unei atitudini moderate, caracterizată prin modestia unei persoane care își cunoaște poziția și are control asupra situației.

„Lingușeala vicleană de pe lângă doamna fostă prietenă sau ignorarea licitațiilor publice nu vor ascunde nici avioanele private de la Nordis, nici cele către Mikonos, nici botezul somptuos al fiului unui modest ( intelectual) baron local, nici pantofii de nabab ai bacalaureatului Ciolacu. Politica externă se face cu diplomați de carieră, cu bune maniere, cu strategii și viziune, cu limbi străine vorbite corect, cu modestia celui care se știe îndreptățit și stăpân pe situație”, a conchis acesta.

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