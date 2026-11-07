Spania retrage de pe piață 188.000 de tone de ulei de măsline. Producătorii vor depozita 12% din producție până în septembrie 2027

Spania, cel mai mare producător și exportator de ulei de măsline din lume, a decis să retragă temporar de pe piață aproximativ 188.000 de tone din acest produs, pentru a preveni o nouă scădere a prețurilor la producători. Măsura presupune depozitarea a 12% din producția raportată de fiecare fabrică de ulei de măsline începând din noiembrie 2026 și până la finalul sezonului, respectiv 30 septembrie 2027.

Decizia reprezintă o premieră pentru Spania și vine într-un moment în care țara se așteaptă la o recoltă consistentă, în timp ce stocurile existente sunt deja ridicate. Cantitatea suplimentară disponibilă pe piață ar putea pune presiune asupra prețurilor, care au scăzut deja în comparație cu nivelurile înregistrate în urmă cu un an.

Măsura a fost publicată vineri în Monitorul Oficial al Spaniei (BOE) și se aplică producției lunare declarate de fiecare fabrică. Unitățile de procesare pot depozita uleiul fie în propriile spații, fie într-o locație aparținând unui terț.

Potrivit Direcției Generale pentru Producție Agricolă și Piețe, cantitățile raportate pentru luna octombrie și pentru lunile anterioare nu intră sub incidența acestei decizii. Uleiul inclus în programul de depozitare trebuie să rămână în afara pieței până la 30 septembrie 2027, data încheierii sezonului.

Autoritățile spaniole încearcă să evite o scădere suplimentară a prețurilor la producători, pe fondul unei oferte ridicate. Conform rezoluției guvernamentale, stocurile existente la începutul sezonului se ridicau la 357.040 de tone, iar producția este estimată la 1.602.596 de tone.

Reglementările permit autorităților să dispună retragerea uleiului de măsline de pe piață atunci când stocurile inițiale și producția estimată depășesc împreună cu cel puțin 20% media înregistrată în precedentele șase sezoane. Cifrele pentru sezonul actual îndeplinesc această condiție.

Ministerul Agriculturii estimează că, în urma aplicării măsurii, aproximativ 188.000 de tone de ulei de măsline vor fi scoase temporar de pe piață. Cantitatea reprezintă 12% din producția vizată de decizie.

Presiunea asupra prețurilor este deja vizibilă. La începutul lunii noiembrie, producătorii spanioli primeau aproximativ 3 euro pentru un kilogram de ulei de măsline extravirgin, față de circa 4 euro pe kilogram în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit publicației El País.

Spania ocupă primul loc la nivel mondial în producția și exportul de ulei de măsline, conform Ministerului Agriculturii. Estimările instituției arată că țara asigură aproximativ 45% din producția globală și 70% din cea a Uniunii Europene. Aceste ponderi pot varia însă de la un sezon agricol la altul, în funcție de nivelul recoltelor.

În ultimii ani, prețurile uleiului de măsline au crescut puternic după ce seceta și valurile de căldură au afectat recoltele. Ulterior, odată cu revenirea producției, prețurile au început să scadă.

Decizia guvernului spaniol coincide cu o tranzacție importantă pentru industria uleiului de măsline. Companiile spaniole Dcoop și Acesur au ajuns la un acord pentru achiziționarea Deoleo Holding, o filială a grupului Deoleo, listat la bursă.

Deoleo se prezintă drept cea mai mare companie din lume specializată în ulei de măsline comercializat sub mărci proprii. Printre mărcile deținute de grup se numără Carbonell și Hojiblanca.

Tranzacția evaluează integral Deoleo Holding la 520 de milioane de euro, sumă care include și datoriile companiei. Acordul vizează preluarea unei participații de 91,99%, inclusiv a întregului pachet de 50,99% deținut de Deoleo.

Dacă și acționarii rămași vor accepta să participe la vânzare, așa cum se estimează, Dcoop și Acesur ar putea ajunge să dețină 100% din companie. Acesur a anunțat că cele două firme intenționează să preia participații egale.

Finalizarea tranzacției depinde însă de obținerea aprobărilor autorităților de reglementare și de votul acționarilor Deoleo, companie listată la bursă.

După anunțarea acordului, acțiunile Deoleo au închis ședința de joi cu o scădere de 21,1%. Tranzacția a fost precedată de mai multe luni de negocieri și de o ofertă concurentă venită din partea companiei spaniole Migasa și a grupului italian Coricelli.