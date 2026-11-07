Permis gratuit la Biblioteca Academiei Române pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Ce documente sunt necesare și ce cărți pot consulta

Elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii pot obține gratuit permis de acces la Biblioteca Academiei Române. Documentul le oferă posibilitatea de a consulta cărțile și documentele din colecțiile instituției, în toate sălile de lectură, fără să plătească pentru eliberarea permisului. Pentru obținerea acestuia, solicitanții trebuie să prezinte un document care să ateste calitatea de elev sau student.

Biblioteca Academiei Române a anunțat că facilitatea este disponibilă pentru toate cele patru categorii de beneficiari: elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Pentru eliberarea permisului, aceștia trebuie să se prezinte cu legitimația, carnetul sau adeverința care confirmă statutul lor educațional.

Potrivit instituției, permisul gratuit asigură accesul la toate sălile de lectură și la întregul fond de documente al Bibliotecii Academiei Române.

Persoanele care doresc să beneficieze de acces gratuit la Biblioteca Academiei Române trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente:

Legitimație de elev sau student;

Carnet de elev sau student;

Adeverință care atestă calitatea de elev sau student.

Aceste documente sunt necesare pentru eliberarea permisului și confirmarea încadrării solicitantului într-una dintre categoriile eligibile.

Prin intermediul acestui permis, elevii și studenții pot consulta materialele disponibile în colecțiile bibliotecii pentru documentarea proiectelor școlare, a lucrărilor universitare și a cercetărilor academice. Accesul se face cu respectarea regulilor de consultare aplicabile fiecărei categorii de documente.

Biblioteca Academiei Române atrage atenția că publicațiile și documentele din colecțiile sale nu pot fi împrumutate pentru a fi consultate la domiciliu. Acestea pot fi studiate exclusiv în sălile de lectură ale instituției.

Regimul special este determinat de statutul bibliotecii, care este o instituție patrimonială. Prin urmare, permisul gratuit oferă acces la consultarea documentelor în incinta bibliotecii, fără să permită scoaterea cărților sau a altor materiale din instituție.

Biblioteca Academiei Române este una dintre principalele instituții de documentare și cercetare din România. Colecțiile sale cuprind cărți, periodice, manuscrise și alte documente de interes științific și cultural.

Prin facilitatea anunțată, elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii au posibilitatea de a utiliza acest fond documentar pentru activitățile de studiu și cercetare, în condițiile stabilite de instituție.

Persoanele interesate de obținerea permisului gratuit și de consultarea colecțiilor pot găsi mai multe informații pe site-ul oficial al instituției, biblacad.ro.

Anunțul privind acordarea permiselor gratuite a fost publicat și pe pagina de Facebook a Bibliotecii Academiei Române.