Ministerul Dezvoltării are facturi neplătite de miliarde de lei către constructori. Marcel-Alexandru Stoica: Am avut facturi și din luna mai neachitate

Ministerul Dezvoltării înregistrează facturi neplătite de 2,3 miliarde de lei către constructori, pentru lucrări deja executate, iar alte 2,5 miliarde de lei ar putea fi solicitate la plată. Ministrul Marcel-Alexandru Stoica a anunțat că instituția a reușit să achite doar o parte din restanțele existente. Oficialul estimează că fondurile necesare pentru continuarea plăților ar putea fi alocate la următoarea rectificare bugetară, preconizată peste două-trei săptămâni. Situația afectează firmele care au realizat lucrări și așteaptă decontarea acestora.

Ministerul Dezvoltării se confruntă cu obligații de plată de ordinul miliardelor de lei către constructori, după ce numeroase lucrări au fost executate fără ca facturile aferente să fie achitate, potrivit declarațiilor ministrului Marcel-Alexandru Stoica (PSD).

În cadrul unei emisiuni la B1 TV, oficialul a explicat că, la preluarea mandatului, în platforma ministerului figurau facturi neachitate în valoare de 2,3 miliarde de lei. Suma reprezenta solicitările înregistrate până la 11 septembrie, când platforma a fost închisă.

Ministrul a precizat că obligațiile financiare ar putea fi considerabil mai mari, întrucât există și lucrări realizate pentru care documentele de plată nu au fost încă introduse în sistem. Potrivit estimărilor ministerului, valoarea acestora ar putea ajunge la alte 2,5 miliarde de lei.

„Da, într-adevăr, sunt sume foarte mari care au fost, și facturi neplătite. Probabil mai sunt foarte multe și care așteaptă să fie încărcate în platforma Ministerului, ca să le vedem exact. Și aici vorbim de sume de câteva miliarde de lei. Mai exact, când am venit la Ministerul Dezvoltării, am găsit în platforma Ministerului 2,3 miliarde de lei facturi neplătite. Asta s-a întâmplat la 11.09, până atunci au fost depuse, când s-a închis platforma. Dar astăzi, când vorbim, mai preconizăm încă 2,5 miliarde de lei necesari pentru lucrările care au fost executate, dar neplătite și automat venim cu sume foarte mari. Astăzi doar am reușit să plătim o mică parte din această sumă pentru facturile care au fost depuse până pe data de 11.09. Și aici, din banii pe care i-am primit la rectificare și dintr-o reașezare a bugetului Ministerului Dezvoltării, am putut să plătim 40% din fiecare cerere de plată. Noi am avut facturi și din luna mai neachitate. Când vii și anunți că platforma se închide de pe o zi pe alta, când oamenii deja așa au procurat materialele, e normal că trebuie să le pună în operă, că altfel rămân cu ele pe stoc. (…) E foarte important ca și în anul 2027 să putem să comunicăm mai bine și să știm exact ce are de făcut fiecare antreprenor și cât poate să lucreze”, a declarat Alexandru Stoica, pentru B1 TV.

Achitarea facturilor restante către constructori a fost realizată doar parțial, după ce Ministerul Dezvoltării a utilizat fondurile obținute la rectificarea bugetară și sumele rezultate din reorganizarea propriului buget.

Potrivit ministrului, aceste resurse au permis plata a 40% din valoarea fiecărei cereri depuse până la închiderea platformei, la 11 septembrie. Restul sumelor înregistrate nu a fost încă achitat.

Marcel-Alexandru Stoica a atras atenția și asupra întârzierilor acumulate, precizând că unele facturi datează încă din luna mai. Oficialul a explicat că închiderea platformei de pe o zi pe alta a intervenit în condițiile în care constructorii achiziționaseră deja materiale pentru lucrările contractate.

Ministrul a insistat și asupra necesității unei comunicări mai eficiente în 2027, astfel încât antreprenorii să cunoască din timp volumul lucrărilor pe care îl pot executa și condițiile în care acestea vor putea fi finanțate.

Ministerul Dezvoltării speră să obțină fondurile necesare pentru achitarea facturilor deja înregistrate la următoarea rectificare bugetară, pe care Marcel-Alexandru Stoica o estimează peste două-trei săptămâni.

Întrebat când ar putea fi efectuate plățile într-o proporție suficientă pentru a evita blocajele în activitatea constructorilor, ministrul a explicat că instituția urmărește atât stingerea restanțelor existente, cât și redeschiderea platformei pentru înregistrarea altor solicitări.

Reluarea procedurii ar permite ministerului să stabilească valoarea totală a lucrărilor executate și încă neachitate. În urma consultărilor cu beneficiarii, instituția estimează că vor fi depuse documente suplimentare pentru aproximativ 2,5 miliarde de lei.