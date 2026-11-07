Ai achitat creditul înainte de termen? Banca ar putea fi obligată să îți restituie o parte din bani

Românii care își achită creditele înainte de termen au dreptul la reducerea costurilor aferente perioadei rămase din contract. Legislația din România prevede reguli distincte pentru creditele de nevoi personale și împrumuturile imobiliare. În anumite situații, băncile pot fi obligate să recalculeze sumele percepute și să restituie o parte dintre costurile achitate de clienți. Recuperarea banilor depinde de tipul creditului, de cheltuielile incluse în contract și de condițiile rambursării anticipate.

Rambursarea anticipată a creditului le permite consumatorilor să reducă valoarea totală a sumelor datorate băncii, deoarece dobânzile și anumite costuri aferente perioadei eliminate din contract nu mai trebuie suportate.

Potrivit articolului 66 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010, persoanele care rambursează un credit de consum înainte de scadență beneficiază de reducerea costului total al împrumutului, corespunzătoare perioadei dintre data rambursării anticipate și termenul inițial de încheiere a contractului.

De exemplu, un consumator care a contractat un împrumut pentru cinci ani, dar îl achită integral după trei ani, nu mai datorează dobânzile și costurile viitoare aferente celor doi ani rămași.

În cazul creditelor imobiliare reglementate de OUG nr. 52/2016, articolul 40 stabilește dreptul consumatorului de a rambursa anticipat împrumutul, integral sau parțial. Banca nu poate condiționa exercitarea acestui drept de achitarea unei sume minime.

Economiile obținute prin rambursarea anticipată a unui credit depind de principalul rămas de plată, de dobânzile viitoare și de celelalte costuri prevăzute în contract pentru perioada care nu mai este utilizată.

Spre exemplu, o persoană care are de rambursat 20.000 de lei din principalul unui credit de nevoi personale ar putea evita plata unor costuri suplimentare de 4.000 de lei, dacă acestea reprezintă dobânzi și alte cheltuieli aferente exclusiv perioadei rămase până la scadență.

În cazul închiderii imediate a împrumutului, clientul va trebui să achite principalul restant, dobânda acumulată până la data rambursării și eventualele costuri permise de legislație.

Cei 4.000 de lei reprezintă, în acest exemplu, o economie rezultată din eliminarea unor obligații viitoare, nu o sumă pe care banca trebuie să o transfere automat în contul clientului.

Există însă și situații în care consumatorul poate solicita recalcularea și restituirea unor costuri achitate anterior. Dreptul la rambursarea acestor sume depinde de natura cheltuielilor, de prevederile contractuale și de normele legale aplicabile.

Comisioanele aplicate la rambursarea anticipată diferă în funcție de tipul creditului și de modalitatea de calcul a dobânzii, legislația stabilind limite pentru compensațiile pe care instituțiile financiare le pot solicita.

În cazul creditelor de consum cu dobândă fixă, OUG nr. 50/2010 permite perceperea unei compensații pentru rambursarea anticipată, în anumite condiții.

Limitele prevăzute de lege sunt:

1% din suma rambursată anticipat, dacă perioada rămasă până la încheierea contractului depășește un an;

0,5% din suma rambursată anticipat, dacă perioada rămasă până la încheierea contractului nu depășește un an.

Pentru creditele de consum cu dobândă variabilă, banca nu poate solicita această compensație.

Regulile sunt diferite pentru creditele imobiliare care intră sub incidența OUG nr. 52/2016. Articolul 41 interzice perceperea penalizărilor, compensațiilor sau a altor costuri pentru rambursarea anticipată a împrumutului.

Consumatorii care au achitat anticipat un credit pot verifica dacă banca a calculat corect obligațiile financiare prin solicitarea unei situații finale a împrumutului, însoțită de explicații privind sumele percepute.

Documentele trebuie analizate în raport cu prevederile contractului, pentru a identifica dobânzile, comisioanele și eventualele costuri aferente perioadei care nu a mai fost utilizată.

Dacă există diferențe între sumele încasate de bancă și cele datorate potrivit legislației, clientul poate solicita în scris recalcularea obligațiilor și restituirea eventualelor sume percepute nejustificat.

Solicitarea trebuie să permită identificarea creditului și a costurilor contestate, astfel încât instituția financiară să poată verifica modul în care a fost stabilită suma finală.

Persoanele care consideră că banca nu a aplicat corect regulile privind rambursarea anticipată pot solicita clarificări instituției financiare și pot contesta în scris calculele efectuate.

Dacă răspunsul primit nu soluționează problema, consumatorii au posibilitatea să depună o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

O altă opțiune este apelarea la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), prin intermediul căruia clienții pot încerca rezolvarea amiabilă a diferendelor cu instituțiile financiare.