Cresc din nou impozitele pe locuințe anul viitor? Ministrul Dezvoltării: Nu cred că mai există așa ceva
SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin - Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltarii
Impozitele locale ar putea fi majorate anul viitor, însă decizia privind nivelul acestora va reveni autorităților locale. Ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, a explicat că primarii vor putea stabili taxele pe proprietate numai în limitele prevăzute de legislația fiscală. Oficialul a precizat că ministerul nu poate impune administrațiilor locale să majoreze impozitele. Totodată, acesta consideră puțin probabilă repetarea creșterilor semnificative aplicate în acest an.
Impozitele locale vor fi stabilite de autoritățile locale, în limitele prevăzute de lege
Impozitele locale vor putea fi ajustate de fiecare administrație în parte, în funcție de deciziile adoptate la nivel local și de limitele stabilite prin legislația în vigoare, a explicat ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica.
Invitat într-o emisiune la B1 TV, oficialul a fost întrebat despre eventualele majorări ale taxelor pe proprietate, în condițiile în care primarii au transmis mesaje diferite cu privire la acest subiect.
Ministrul a arătat că legislația stabilește coeficienți și praguri între care autoritățile locale pot modifica impozitele. În acest cadru, fiecare primar poate decide dacă susține o majorare și care ar putea fi nivelul acesteia, fără ca Ministerul Dezvoltării să impună o anumită măsură.
„Vă dați seama că sunt anumiți coeficienți până unde, de unde, de la minim la maxim, unde pot să mărești aceste impozite. Dar autonomia locală trebuie să funcționeze. Fiecare primar va decide lucrul acesta, până unde poate să meargă și cât vrea să mărească impozitele.
Nu putem să venim noi de la minister să spunem da, măriți impozitele sau faceți asta. Nu, autonomia locală funcționează și dumnealor trebuie să decidă lucrul acesta, în ce mod o fac sau nu o fac”, a declarat Marcel-Alexandru Stoica.
Primarii trebuie să respecte coeficienții prevăzuți de legislația fiscală
Stabilirea taxelor pe proprietate trebuie să respecte limitele și coeficienții prevăzuți de cadrul legal, chiar dacă administrațiile locale beneficiază de autonomie în adoptarea deciziilor privind impozitarea.
Întrebat dacă nivelul impozitelor va rămâne la latitudinea primarilor, Marcel-Alexandru Stoica a confirmat că autoritățile locale au această posibilitate, însă numai în condițiile stabilite prin lege.
„În limitele pe care le au și coeficienții care sunt pe partea aceasta de impozitare”, a precizat ministrul Dezvoltării.
Prin urmare, posibilitatea modificării impozitelor nu presupune că toate administrațiile locale vor aplica majorări. Deciziile vor fi luate la nivel local, cu respectarea limitelor fiscale existente.
Ministrul Dezvoltării nu se așteaptă la noi majorări semnificative ale impozitelor
Posibilitatea unor noi creșteri importante ale impozitelor pe locuințe a fost abordată și în contextul majorărilor aplicate în acest an, ministrul Dezvoltării fiind întrebat dacă românii ar trebui să se pregătească pentru ajustări de aceeași amploare.
Marcel-Alexandru Stoica a apreciat că nu este probabil ca taxele pe proprietate să înregistreze din nou creșteri comparabile cu cele din acest an.
„Nu, nu, nu. Nu cred că mai există așa ceva, cu majorări de genul cum au fost mărite anul acesta”, a declarat ministrul.
Afirmația oficialului exprimă o estimare privind evoluția impozitelor locale, în condițiile în care stabilirea nivelului acestora rămâne în competența autorităților locale, în limitele prevăzute de lege.
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