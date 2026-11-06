Cătălin Predoiu, replică pentru Emanuel Ungureanu (USR): O postare suburbană, un mecanism întâlnit în istorie atât la bolșevici, cât și la fasciști

Senatorul PNL Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției și apoi al Afacerilor Interne, a lansat un atac la adresa deputatului USR Emanuel Ungureanu, după ce acesta l-a acuzat că ar reprezenta interesele serviciilor secrete și ale unui presupus sistem mafiot din justiție. Predoiu respinge acuzațiile, își apără activitatea ministerială și critică limbajul unor parlamentari USR, pe care îl compară cu practicile bolșevice și fasciste.

Conflictul a pornit după ce Predoiu l-a criticat pe președintele USR, Dominic Fritz, pentru folosirea expresiei „lame duck” (rață șchioapă; în ideea de președinte cu influență politică puternic diminuată – n.red.) la adresa președintelui american Donald Trump, în contextul rezultatelor alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a intervenit în dispută cu un mesaj agresiv, în care a lansat acuzații grave la adresa fostului ministru. În replică, Predoiu a publicat un mesaj amplu pe Facebook și LinkedIn, în care a criticat comportamentul unor parlamentari USR și maniera în care aceștia își atacă adversarii politici.

Senatorul a susținut că unii reprezentanți ai formațiunii tratează persoanele cu opinii diferite drept adversari care trebuie denigrați și îndepărtați din funcțiile publice. El a comparat acest mecanism cu practicile bolșevicilor și fasciștilor, precizând însă că nu generalizează comportamentul la nivelul întregului partid.

„Un parlamentar USR, al cărui limbaj politic spune mai mult despre autor decât despre cei pe care îi atacă, îmi consacră azi o postare suburbană împănată „intelectual” cu același tip de „argumente” ieșite din logica multor lideri USR: „Nu gândești și vorbești ca noi, nu ești cu noi, ești împotriva noastră, deci automat ești pesedist, savonist, mafiot, securist, trumpist ș.a.m.d.””, scrie Predoiu pe pagina sa de Facebook.

Liberalul a amintit că a criticat asemenea manifestări și în Parlament, în urmă cu doi-trei ani. Totodată, a precizat că a întâlnit și membri USR cu care a colaborat foarte bine, inclusiv persoane pe care le consideră profesioniști în administrația publică.

O parte importantă a disputei privește modificările legislative din domeniul justiției promovate în perioada în care Cătălin Predoiu a ocupat funcția de ministru.

Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe liberal că ar fi responsabil pentru închiderea unor dosare penale prin prescripție și pentru situațiile în care persoane cercetate pentru corupție au scăpat de condamnări.

Predoiu a respins acuzațiile și a invocat evaluările favorabile primite de legile justiției din partea instituțiilor europene și a forurilor judiciare din România.

Acesta a amintit că actele normative au fost certificate de direcțiile DG JUST și DG REFORM ale Comisiei Europene, de Colegiul Comisarilor și de Comisia LIBE din Parlamentul European.

De asemenea, senatorul a susținut că legile au reprezentat primul jalon îndeplinit din PNRR și au contribuit la ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), decizie care a permis deblocarea dosarului Schengen.

Fostul ministru a invocat și avizele instituțiilor judiciare din România, inclusiv ale Parchetului General și DNA.

În opinia sa, asocierea directă dintre modificările legislative și anumite sentințe judecătorești reprezintă o interpretare simplistă a mecanismelor juridice.

Senatorul PNL a abordat și criticile referitoare la longevitatea sa în funcțiile publice. Predoiu a susținut că unii contestatari consideră că o carieră îndelungată în politică și administrație trebuie să ascundă în mod obligatoriu interese nelegitime.

Acesta a amintit că are 18 ani de activitate în serviciul public, dintre care aproximativ 11 ani în funcții ministeriale. Liberalul a afirmat că parcursul său profesional a presupus gestionarea unor situații complicate și obținerea unor rezultate, fără ca longevitatea să reprezinte, în sine, o dovadă de nereguli.

Predoiu a povestit că atacurile personale l-au surprins și l-au mâhnit la început, însă ulterior a ajuns să le privească drept un motiv suplimentar pentru a-și continua activitatea.

În acest sens, a parafrazat un gând atribuit lui Oscar Wilde: „Chiar și atunci când mergi prin noroi, continuă să privești spre stele.”

Fostul ministru a criticat și extinderea limbajului agresiv în dezbaterea politică, susținând că grobianismul și atacurile personale ocupă tot mai mult spațiu în discuțiile publice.

În finalul mesajului, senatorul PNL a revenit la disputa cu Dominic Fritz privind influența politică a lui Donald Trump după alegerile midterms.

Predoiu a afirmat că viitorul va arăta dacă el sau liderul USR a avut dreptate în privința caracterului de „lame duck” al președinției americane. Liberalul consideră că Trump va continua să promoveze propriile obiective de politică externă, chiar și după rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului.

Senatorul a explicat că această evaluare se bazează pe discuțiile purtate înainte și după scrutin cu persoane din Congres, partide politice și administrația americană.

În opinia sa, România trebuie să țină cont de evoluțiile de la Washington și să își calculeze atent deciziile externe, astfel încât să își protejeze interesele naționale.

Predoiu a oferit drept exemplu aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), obiectiv strategic pentru care consideră esențial sprijinul Executivului american.

Pentru a-și susține argumentul, fostul ministru a făcut trimitere la un articol publicat de Chatham House, intitulat „Trump set to redefine lame-duck presidency”, care analizează posibilitatea ca președintele american să își mențină influența politică după alegerile de la jumătatea mandatului.

În încheiere, Predoiu a ironizat posibilitatea ca autoarea articolului și instituția britanică să fie acuzate, la rândul lor, de legături cu serviciile secrete sau cu partidele politice din România, așa cum i s-a întâmplat lui în urma criticilor formulate la adresa lui Dominic Fritz.

„Cu targa prin politica externă Un parlamentar USR, al cărui limbaj politic spune mai mult despre autor decât despre cei pe care îi atacă, îmi consacră azi o postare suburbană împănată „intelectual” cu același tip de „argumente” ieșite din logica multor lideri USR: „Nu gândești și vorbești ca noi, nu ești cu noi, ești împotriva noastră, deci automat ești pesedist, savonist, mafiot, securist, trumpist ș.a.m.d.” E deja stereotip acest mecanism întâlnit în istorie atât la bolșevici, cât și la fasciști: cei care au alte opinii trebuie musai denigrați, ocărâți, anihilați public, îndepărtați din orice poziție ș.a.m.d. Ca să nu fie dubiu, nu afirm că USR este un astfel de partid; nu vreau să comit același păcat al generalizărilor, spun doar că unii dintre parlamentarii lor au un astfel de comportament. Le-am spus-o și în Parlament, acum 2–3 ani, într-un discurs în care le-am și explicat de ce unii dintre ei seamănă cu bolșevicii, cu argumente. E limpede că unii dintre ei au încă sechele de la acel discurs. Din fericire, nu toți membrii USR au acest reflex de huliganism politic. Am cunoscut recent un excelent specialist și priceput demnitar public, membru USR, cu care, de altfel, am colaborat foarte bine; nu dau numele pentru că intuiesc că i-aș pricinui neplăceri. Declanșatorul acestui atac a fost, pare-se, faptul că am îndrăznit să atrag atenția asupra unei erori de politică externă (în opinia mea) comise de o postare a dlui Fritz, exact în ziua în care un oficial al Administrației SUA discuta teme importante inclusiv pentru securitatea membrilor USR, cum ar fi prezența unor trupe americane în România. Capetele de acuzare ale atacurilor USR împotriva mea sunt mereu aceleași: legile justiției, pe care nu știu câți dintre cei care vorbesc despre ele le-au citit, legi certificate de două direcții ale Comisiei Europene, DG JUST și DG REFORM, de Colegiul Comisarilor, deci de întreaga Comisie Europeană, precum și de Comisia LIBE din Parlamentul European, legi care au constituit primul jalon îndeplinit din PNRR, au stat la baza ridicării MCV, care ridicare a permis deblocarea dosarului Schengen. Legi care au adus ceva bun și pentru țară, și pentru cetățeni. Legi care au fost validate în prealabil (prin semnătură) de toate forurile instituționale ale Justiției, inclusiv de către Parchetul General și DNA. Punerea în legătură directă a unor sentințe (poate nedrepte) cu acele legi e pură ignoranță în materie juridică și judiciară. Oricum, o probă de gândire simplistă, binară; justiția, ca subiect, reclamă un echipament mai complex de analiză, pe care detractorul meu de astăzi nu îl posedă. Și, oricum, nu se poate face doar pe un colț de pagină. Un alt capăt de acuzare ar fi longevitatea mea în treburile publice. E musai ceva necurat aici, în optica unora sau chiar a multora. Din cauza atâtor exemple de comportament politic incorect, a devenit greu de crezut că îți poți asigura o carieră lungă în politică și administrație făcându-ți pur și simplu treaba și având parte de conjuncturi politice favorabile, demonstrând prin rezultate că poți rezolva situații aparent imposibile. E musai din start că trebuie să fi făcut ceva în neregulă ca să ai parte de continuitate. Prejudecățile sunt, de fapt, semnele lipsei de judecată. Am trecut, în 18 ani de serviciu public, între care aproximativ 11 ani de ministeriate, nu numai prin provocările inedite și complicate aduse de acest serviciu public, dar m-am confruntat și cu nenumărate derapaje intelectuale și de caracter pe care politica le poartă cu ea și ți le pune în față, ca pe un deșeu inevitabil care aduce aminte de versurile lui Arghezi, goluri de rațiune și de educație verbalizate uneori cu cea mai agresivă ură viscerală, nedemnă de persoane care se pretind civilizate și vor să conducă societatea. Inițial, aceste atacuri m-au uimit, apoi mâhnit: în lumea din care venisem, în care performanța reclamă forța argumentului și eleganță în exprimare și comportament, astfel de lucruri păreau ieșite direct din tomberon. Cu timpul însă, ele m-au întărit și m-au educat; m-am lăsat călăuzit de un gând al lui Oscar Wilde, pe care îl parafrazez: „Chiar și atunci când mergi prin noroi, continuă să privești spre stele.” Și fă-ți treaba, atinge-ți obiectivul! Fiecare astfel de atac a fost pentru mine un impuls de a merge și mai puternic înainte. Lucrurile nu s-au schimbat. Aceasta ar fi vestea proastă pentru detractori, la modul general: nu îndoiți ținta voastră cu jigniri, ci o întăriți. Pentru societate însă, vestea proastă este că astfel de „maniere”, grobianismul, huliganismul verbal politic acaparează zone din ce în ce mai largi de „dezbatere”. Ceea ce este un motiv în plus de a nu abandona. Altă veste proastă pentru detractori. Revenind la „mărul discordiei”, dacă am greșit eu sau dl Fritz cu privire la caracterul de „lame duck” al președinției Trump, viitorul va lămuri. Până atunci, rămân la părerea mea: discuțiile pe care le-am avut și înainte de „midterms”, și după „midterms”, adică multe opinii ale unor operatori din teren, din Congres, partide (inclusiv cel democrat) și Guvernul SUA, sunt în sensul că președintele SUA va apăsa „pedala” pentru a-și marca liniile de politică externă. Iar eu subliniez acest lucru nici cu bucurie, nici cu tristețe; spun doar că ar trebui să ținem seama și să ne calculăm pașii inteligent, pentru a ne materializa propriile interese românești. Un exemplu concret este aderarea României la OCDE, obiectiv strategic pentru țara noastră, în realizarea căruia sprijinul Executivului american are un rol esențial. Iarăși ghinion pentru cei care s-au repezit să mă acopere cu jigniri pentru o opinie și o critică: se pare că și alții, hipercalificați în politică externă, sunt de aceeași părere, cum e și autoarea articolului de mai jos, realizat pentru prestigioasa Chatham House. Redau linkul. Am făcut-o și în postarea din această dimineață: https://www.chathamhouse.org/2026/11/trump-set-redefine-lame-duck-presidency Mai rămâne acum ca cineva, nu spun cine, ca să nu dau impresia de polemică acolo unde nu merită, să afirme că autoarea e vreo securistă sprijinită de SRI, iar Chatham House, o filială PSD”, a scris Cătălin Predoiu pe pagina sa de Facebook.

Iată mai jos și postarea lui Emanuel Ungureanu, la care face referire Cătălin Predoiu.