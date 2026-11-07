UPDATE Atac armat în Polonia. Cel puțin cinci morți și aproximativ 12 răniți în centrul orașului Cracovia
SURSA FOTO: Dreamstime
Cel puțin cinci persoane au murit și aproximativ 12 au fost rănite, sâmbătă, în urma unui atac armat produs în apropierea pieței centrale din Cracovia, Polonia. Un bărbat a deschis focul asupra trecătorilor dintr-o mașină, alegând victimele la întâmplare. Atacatorul a fost împușcat de polițiști și transportat la spital.
Update 19:13:
Atacatorul din Cracovia este cetățean polonez și a acționat singur
Poliția poloneză a anunțat că autorul atacului armat din centrul orașului Cracovia, soldat cu cinci morți și cel puțin zece răniți, este un cetățean polonez care a acționat singur.
„Nu există decât un autor şi el este polonez”, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliției.
Potrivit portalului polonez Onet, care citează surse din poliție, atacatorul nu avea asupra sa documente de identitate. Autoritățile au reușit să îl identifice în urma verificărilor operative.
O altă informație comunicată de poliție este că bărbatul purta o uniformă de tip militar în momentul atacului.
Reprezentanții forțelor de ordine au precizat că suspectul a ripostat cu focuri de armă în timpul intervenției polițiștilor. Acesta a fost împușcat și rănit, iar doi polițiști se numără printre persoanele rănite.
Ministrul de interne, Marcin Kierwinski, a anunțat că se va deplasa sâmbătă seara la locul atacului.
Știrea inițială:
Atac armat în centrul orașului Cracovia. Un bărbat a tras asupra trecătorilor
Un atac armat soldat cu cel puțin cinci morți și aproximativ 12 răniți a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, unul dintre cele mai importante centre turistice din Polonia.
Potrivit informațiilor transmise de poliția locală, atacul s-a produs în jurul orei 15:00, ora locală, în apropierea pieței centrale a orașului.
Un bărbat care intrase cu mașina în piață a început să tragă asupra persoanelor aflate în zonă, fără să pară că urmărește anumite victime.
„În jurul orei 15:00, un bărbat care intrase cu o mașină în piața centrală a început să tragă la întâmplare asupra oamenilor, din interiorul vehiculului”, a transmis poliția din Cracovia într-un mesaj publicat pe platforma X.
Printre persoanele rănite se numără și polițiști care au intervenit la fața locului.
Atacatorul a fost împușcat de polițiști și transportat la spital
Forțele de ordine au intervenit pentru oprirea atacului, iar bărbatul înarmat a fost rănit în schimbul de focuri.
Poliția a confirmat că suspectul a fost împușcat de agenții care au intervenit și a fost transportat la o unitate medicală.
„Atacatorul a fost împușcat de polițiști și este în prezent transportat la spital”, au precizat autoritățile.
Imediat după producerea incidentului, populația aflată în apropierea pieței centrale a fost îndemnată să părăsească zona și să se adăpostească într-un loc sigur.
Autoritățile nu au comunicat, în informațiile disponibile până în prezent, identitatea atacatorului sau motivele care ar fi stat la baza gestului său.
Premierul Donald Tusk și președintele Poloniei au reacționat după atac
Premierul polonez Donald Tusk a reacționat pe platforma X, unde a anunțat că poliția investighează circumstanțele atacului. Șeful guvernului de la Varșovia a descris incidentul drept unul tragic.
Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.
— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026
La rândul său, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a transmis un mesaj de solidaritate cu victimele, persoanele rănite și familiile acestora.
Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa.
Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami.
Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa.
Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!
— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 7, 2026
Cracovia se află la aproximativ 250 de kilometri de Varșovia și este al doilea oraș ca mărime din Polonia, cu o populație de aproximativ 800.000 de locuitori.
Orașul este una dintre principalele destinații turistice ale țării, fiind cunoscut pentru piața sa centrală, Castelul Wawel și catedrala de pe Dealul Wawel.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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