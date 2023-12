Poliția din Cehia a anunțat că un schimb de focuri de armă în centrul orașului Praga a ucis un număr nespecificat de persoane și a rănit altele. Poliția nu a oferit detalii despre victime sau despre circumstanțele în care au avut loc împușcăturile de joi din capitala Republicii Cehe, transmite Associated Press.

Televiziunea publică cehă a declarat, citând poliția, că persoana care a deschis focul a fost ucisă. Aceștia spun că polițiștii au fost desfășurați din cauza unui schimb de focuri de armă la o școală din Piața Jan Palach. În zona respectivă se află Facultatea de Filosofie a Universității Charles și Academia de Arte, Arhitectură și Design.

Agenția de știri cehă relatează că incidentul armat vizează o clădire universitară și că studenții împărtășesc pe internet faptul că oamenii sunt închiși în sălile de curs, iar unele clase sunt evacuate.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p

— Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023