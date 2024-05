UPDATE

Premierul Slovaciei s-ar afla în stare gravă. Un martor al scenei a povestit pentru presa slovacă despre „răni și sânge” la capul și pieptul premierului Robert Fico.

Presa din Slovacia mai scrie că demnitarul ar fi în stare „foarte gravă”. El a fost fost transportat de urgenţă la o unitate medicală cu ajutorul unui elicopter.

Atacatorul ar fi originar din orașul slovac Levice.

Ştirea iniţială

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost rănit și transportat la spital în Bratislava după ce a fost împușcat, transmite agenţia Associated Press.

Robert Fico, în vârstă de 60 de ani, a fost împușcat miercuri în abdomen.

Totul a avut loc astăzi, 15 mai, în orașul Handlová, situat la aproximativ 150 de kilometri nord-est de capitală, conform postului de televiziune de știri TA3.

‼ The shooter has been detained, according to preliminary police reports, he was aiming precisely at the prime minister – HNonline.

Video: police detain the shooter at the scene of the assassination attempt. pic.twitter.com/Cl9dwUwfqv

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024