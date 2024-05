Melinda French Gates, fosta soție a lui Bill Gates, a anunțat, luni, că, peste o lună de zile, își va încheia mandatul de copreședinte al „Fundației Bill & Melinda Gates” pentru a-și lansa propria fundație. A subliniat importanța momentului în protejarea și promovarea drepturilor femeilor la nivel global. Va avea la dispoziție un surplus de 12,5 miliarde de dolari americani pentru a-și continua munca în sprijinul femeilor și familiilor, ca urmare a deciziei sale de a demisiona și a înțelegerii de divorț cu soțul ei.

Anunțul ei survine la trei ani după divorțul de Bill Gates. Fundației Bill & Melinda Gates și-a axat activitatea pe proiecte globale, menite să combată sărăcia și să îmbunătățească sănătatea la nivel mondial.

Melinda French Gates și-a dedicat timpul și resursele pentru promovarea egalității de gen la nivel global. Încă din anul 2015, ea a înființat „Pivotal Ventures”, o entitate separată de Fundația Bill & Melinda Gates. Și-a concentrat eforturile în eliminarea barierelor de acces și crearea de oportunități pentru minorități și femei din SUA.

Cei doi au divorțat în anul 2021, după ce a apărut un articol în ziarul american „The New York Times” despre relația dintre Bill Gates și afaceristul condamnat pentru infracțiuni sexuale, Jeffrey Epstein. Încă din anul 2019, ea a început să consulte avocați pentru divorț.

La scurt timp, Bill Gates i-a mulțumit fostei soții pentru contribuția ei la afacerea lor. A recunoscut că a avut un rol esențial în modelarea strategiilor și inițiativelor lor. A mărturisit că îi pare rău că fosta soție își dă demisia.

I want to thank Melinda for her critical contributions to the Foundation from its very beginning. As a co-founder and co-chair Melinda has been instrumental in shaping our strategies and initiatives, significantly impacting global health and gender equality.

Looking ahead, I… https://t.co/ZEU4D2q76v

— Bill Gates (@BillGates) May 13, 2024