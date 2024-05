Una din marile scriitoare ale lumii s-a stins la 92 de ani

Este doliu în lumea culturii. O reputată scriitoare, care a câştigat inclusiv Premiul Nobel, s-a stins din viaţă la 92 de ani.

Alice Munro, născută în Canada, este unul dintre laureaţii Premiului Nobel pentru Literatură. Scriitoarea în vârstă de 92 de ani a încetat din viaţă cu o zi în urmă, pe 13 mai, potrivit The Globe and Mail.

Ziarul canadian, citând membri ai familiei scriitoarei, a raportat că Alice Munro suferea de demență de cel puțin zece ani.

Alice Munro a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură în 2013. Site-ul oficial al instituţie care decernează premiile o descrie drept „un maestru al artei nuvelei contemporane”.

Munro a fost a doua scriitoare născută în Canada care a primit Premiul Nobel pentru Literatură, dar prima cu o identitate canadiană distinctă.

Saul Bellow, care a câștigat acest premiu în 1976, s-a născut în Quebec, dar a crescut în Chicago și a fost considerat în general un scriitor american.

Scriitoarea a fost, de asemenea, distinsă cu premiul Man Booker International în 2009 pentru întreaga sa activitate literară, precum și cu Premiul Giller, cea mai importantă distincție literară din Canada, de două ori.

Numele lui Alice Munro le este cunoscut şi iubitorilor de film. Care dintre povestiri au fost ecranizate

Alice Munro s-a născut Alice Ann Laidlaw pe 10 iulie 1931, în orașul Wingham din provincia Ontario, Canada.

Autoarea s-a căsătorit cu James Munro în 1951 și s-a mutat în Victoria, British Columbia, unde cuplul a condus o librărie. Cei doi au avut împreună patru fiice, dintre care una a murit la câteva ore de la naștere.

Cuplul a divorțat în 1972, iar Munro s-a mutat ulterior înapoi în Ontario. Al doilea soț al său, geograful Gerald Fremlin, a murit în aprilie 2013.

În 2009, scriitoarea a dezvăluit că a suferit o operație de bypass cardiac și că a fost tratată pentru cancer.

De-a lungul carierei, Alice Munro a publicat multe colecții de povestiri, traduse în peste 13 limbi.

Unele dintre ele au devenit şi filme. Spre exemplu, povestirea sa „The Bear Came Over the Mountain”, publicată în colecția „Too Much Happiness” (2009), a fost adaptată pentru ecran de Sarah Polley, care a semnat și regia filmului numit „Away from Her”.

O altă ecranizare, filmul „Hateship, Loveship” (2013), a plecat de la povestirea „Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage”.