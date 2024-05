Forbes spune că Bernard Arnault este cel mai bogat om

Estimările averilor celor mai bogați oameni sunt dificil de făcut în mod foarte corect, iar diferitele surse care fac astfel de estimări pot varia. De exemplu, Forbes schimbă pozițiile pentru SUA și China, deși, în general, top 3 rămâne aceleași.

Forbes spune că Bernard Arnault este cel mai bogat om, în timp ce Hurun îl plasează pe Elon Musk în fruntea tuturor. Cu toate acestea, topul general, făcut de Forbes și Hurun, este similar cu câteva diferențe.

China are cei mai mulți din lume – 814

China are 814 miliardari, cei mai mulți din lume, conform Hurun Global Rich List 2024. În ciuda faptului că se situează pe primul loc, China a pierdut 155 de miliardari de la an la an, în timp ce SUA au câștigat 109. Diferența dintre cele două țări s-a redus acum la doar 14 miliardari, scrie Visual Capitalist.

Împreună, SUA și China reprezintă aproape jumătate dintre cei 3.279 de miliardari la nivel global. Pe locul numărul 3 se situează India cu 271 de miliardaro, iar pe locul 4 Marea Britanie (146).

Împreună, țările europene reprezintă șase dintre primele 10 și opt dintre primele 20 de țări cu cei mai mulți miliardari.

Desigur, cele mai mari economii din lume tind să fie supra-reprezentate când vine vorba de numărul miliardarilor, deoarece oferă mai multe oportunități de creare a bogăției. De exemplu, Elveția, Singapore și Suedia sunt etaloane absolute în această privință, doar una dintre ele aflându-se în primele 20 de economii după produsul intern brut total.

Toate cele trei țări sunt percepute ca având cote de impozitare ridicate.

Dar anumite concepții pot fi înșelătoare. Suedia, de exemplu, nu are impozit pe succesiune, o rată forfetară pentru câștigurile de capital și o rată a impozitului pe profit de 21%.

Cea mai mare creștere în materie de miliardari în 2023

SUA, unde s-au adăugat 109 miliardari în 2023, are cu doar 14 miliardari mai puțin decât China.

Inteligența artificială a fost un factor semnificativ pentru creșterea numărului de persoane ultra-bogate în SUA, se arată în raport.

„În timp ce CEO-ul Nvidia Jensen Huang a acaparat multe dintre titluri, deoarece Nvidia a depășit pragul de 2.000 de miliarde de dolari, catapultându-l astfel în Hurun Top 30, miliardarii din spatele Microsoft, Google, Amazon, Oracle și Meta au înregistrat creșteri semnificative ale averii lor, deoarece investitorii au pariat pe valoarea generată de inteligența artificială”, se arată în raport.

Indicele miliardarilor realizat de Bloomberg a arătat că fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și directorul general al Tesla, Elon Musk, sunt primii doi miliardari din SUA, cu o avere netă de 201 miliarde de dolari și, respectiv, 190 de miliarde de dolari.

Taylor Swift s-a alăturat listei Hurun Research cu o avere netă de 1,2 miliarde de dolari, după ce și-a început turneul Eras Tour, care a bătut recorduri, în martie 2023.

Numărul de miliardari în funcție de țară