Dame Maggie Smith, o legendă a cinematografiei britanice, a murit la vârsta de 89 de ani

Dame Maggie Smith, actriță renumită pentru rolurile sale emblematice în filmele din seria Harry Potter și serialul Downton Abbey, a murit la vârsta de 89 de ani, conform unui anunț făcut de familia sa, potrivit BBC („Dame” este un titlu acordat în Regatul Unit, similar cu „Sir” în cazul bărbaţilor – n.r.).

Cunoscută pentru cariera sa impresionantă atât în teatru, cât și în cinema, ea a fost distinsă de-a lungul vieții cu numeroase premii, inclusiv două Oscaruri.

Maggie Smith a câștigat primul ei premiu Oscar în 1970 pentru interpretarea din The Prime of Miss Jean Brodie, iar al doilea a venit în 1979 pentru California Suite.

Cariera ei, care a durat mai mult de șase decenii, a fost marcată de o versatilitate extraordinară, fiind apreciată atât pe scenă, cât și pe marele ecran. Aceasta a fost recunoscută nu doar pentru talentul său actoricesc, ci și pentru intensitatea și dedicarea cu care aborda fiecare rol.

Declarația fiilor săi, Toby Stephens și Chris Larkin, a arătat că Dame Maggie a murit „pașnic în spital în această dimineață devreme, înconjurată de prieteni și familie”. De asemenea, ei au adus un omagiu personalului medical de la Spitalul Chelsea și Westminster pentru îngrijirea oferită în ultimele zile ale actriței.

De pe scenă la marele ecran

Cariera lui Dame Maggie Smith a început în teatru, dar succesul ei în cinema nu a întârziat să apară. În 1958, a obținut prima nominalizare la premiile Bafta pentru rolul din Nowhere to Go.

Ulterior, a lucrat alături de legendarul Laurence Olivier în producția Othello, în care a jucat rolul Desdemona. Adaptarea pentru marele ecran a piesei i-a adus și o nominalizare la Oscar.

Una dintre caracteristicile definitorii ale actriței era meticulozitatea cu care se pregătea pentru fiecare rol. Se spunea că în timpul repetițiilor repeta replicile fără oprire, chiar și atunci când restul distribuției făcea pauză, demonstrând o disciplină de neegalat.

Margaret Natalie Smith s-a născut pe 28 decembrie 1934 în Ilford, Essex. Tânăra Maggie și-a petrecut o mare parte din copilărie la Oxford, unde a urmat cursurile Școlii de fete din oraș. A început să lucreze în teatru ca dublură și „prompt girl” la Oxford Repertory, deși nu a avut ocazia să urce pe scenă în primii ani de activitate.

Primul ei rol notabil în cinema a venit în 1956, cu apariția în Child in the House. Doi ani mai târziu, a primit nominalizarea la premiile Bafta pentru debutul în Nowhere to Go. Recunoscută pentru capacitatea sa de a aduce complexitate și umanitate fiecărui rol, The Times a numit-o „salvarea comediei pufoase de pe Broadway” pentru interpretarea din Mary Mary.