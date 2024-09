Actrița Cleo Sylvestre a murit la vârsta de 79 de ani

Cleo Sylvestre, cunoscută pentru rolul său din Grange Hill și pentru apariția sa istorică ca prima actriță de culoare care a jucat un rol principal la Teatrul Național din Londra, a murit la vârsta de 79 de ani.

Decesul său a fost confirmat pe 20 septembrie, când agentul său a făcut o declarație pentru BBC, menționând cât de mult a fost apreciată și iubită de colegii săi.

„Foarte iubită și admirată de colegii ei, ea rămâne o deschizătoare de drumuri și o prietenă adevărată. Va fi regretată de foarte mulți. Vă rugăm să respectați viața privată a familiei sale în aceste momente dificile”, a declarat agentul ei.

Fiica lui Cleo a adus, de asemenea, un omagiu emoționant pe X/Twitter, mulțumind echipelor medicale care au îngrijit-o în ultimele săptămâni și adăugând: „Odihnește-te, mamă! Ne vedem pe ringul de dans”.

Figură importantă în televiziunea și teatrul britanic

Cleo Sylvestre, al cărei nume complet era Cleopatra Sylvestre, a devenit cunoscută ca o figură importantă în televiziunea și teatrul britanic. Ea a avut o carieră remarcabilă, inclusiv un rol în Grange Hill, dar și în alte seriale TV populare precum Doctor Who, Till Death Us Do Part, Doctors, The Bill și Coronation Street.

În televiziune, Cleo a fost prima femeie de culoare care a jucat un personaj principal într-o producție britanică, interpretând-o pe Melanie, fiica adoptivă a lui Meg Richardson, în serialul Crossroads.

Pe marele ecran, Cleo a apărut în titluri precum Trog, My Lover My Son, Sammy and Rose Get Laid, The Love Child, Kidulthood și Paddington. Ea a fost distinsă cu titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE) în 2023, în semn de recunoaștere pentru serviciile sale aduse teatrului și carității.

O moștenire culturală puternică

Cu doar o lună înainte de moartea sa, Cleo a apărut în emisiunea Antiques Roadshow de la BBC, unde a prezentat amintiri din cariera sa și a arătat cu mândrie o felicitare de Crăciun făcută manual de prietenul ei, Jimmy Page, membru fondator al trupei Led Zeppelin.

Fanii și colegii au reacționat cu tristețe la vestea morții ei, lăudând contribuțiile sale la teatru și televiziune. O mulțime de comentarii pe X/Twitter reflectă admirația publicului față de Sylvestre.

Un utilizator a scris: „Adio actriței Cleo Sylvestre, care a murit la 79 de ani. Moștenirea ei trăiește”, în timp ce alții au descris-o ca fiind o femeie remarcabilă și au exprimat tristețe profundă la auzul veștii.