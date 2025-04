Jean Marsh, o viață dedicată teatrului și televiziunii

Jean Marsh, născută Lyndsay Torren Marsh la 1 iulie 1934, și-a manifestat încă de mică interesul pentru artele spectacolului. A început cursuri de balet la vârsta de șapte ani, în timpul Blitzului din Londra, iar mai târziu a urmat școala de teatru, o alegere pe care părinții săi o considerau „practică”, după cum nota The New York Times.

„Dacă erai dintr-o clasă muncitoare, în acele vremuri, nu te gândeai la o carieră în știință. Făceai un număr de step sau lucrai la Woolworths”, declara Marsh într-un interviu din 1972, potrivit The Guardian.

Succes global cu Upstairs, Downstairs

Cel mai cunoscut rol al său rămâne cel din drama de epocă Upstairs, Downstairs, în care a interpretat-o pe Rose, camerista-șefă a familiei Bellamy. Serialul, creat împreună cu actrița Eileen Atkins, a avut cinci sezoane între 1971 și 1975 și a fost un succes atât în Regatul Unit, cât și în Statele Unite.

Marsh a câștigat Premiul Emmy pentru cea mai bună actriță într-un serial dramatic, în 1975, pentru acest rol. Serialul a obținut în total șapte premii Emmy și un premiu Peabody, fiind considerat un punct de referință în istoria televiziunii britanice.

Ideea pentru Upstairs, Downstairs s-a născut în timp ce Marsh și Atkins locuiau în casa unui prieten bogat în sudul Franței.

„După ce a spus că și-ar dori să trăiască mai des în lux, Jean a avut ideea de a crea un serial care să exploreze relațiile de clasă în interiorul unei gospodării”, relatează The Guardian.

O carieră cinematografică și TV impresionantă

Pe lângă activitatea sa în televiziune, Jean Marsh a avut o carieră prolifică în film. A apărut în producții notabile precum:

Cleopatra (1963),

Frenzy (1972),

The Eagle Has Landed (1976),

The Changeling (1980),

Return to Oz (1985),

Willow (1988),

Fatherland (1994),

Monarch (2000).

A co-creat și drama istorică The House of Eliott, difuzată în anii ’90, consolidându-și astfel reputația de autoare de conținut inovator.

În universul Doctor Who, a interpretat-o pe Joan of England în episodul The Crusade, iar mai târziu a jucat-o pe Sara Kingdom, o companionă a Primului Doctor. A revenit în serial în rol de antagonistă, alături de Al Șaptelea Doctor.

A fost decorată cu Ordinul Imperiului Britanic

În 2012, Jean Marsh a fost decorată cu Ordinul Imperiului Britanic (OBE) pentru contribuțiile sale deosebite la arta dramatică.