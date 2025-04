Arndt era cunoscut și pentru rolul din celebrul film american Basic Instinct

„Cu inima îndurerată anunț moartea tatălui nostru, Denis Leroy Arndt. A murit liniștit, în patul său, în casa în care stătea de 50 de ani, din Ashland, Oregon; nici nu ar fi vrut altfel”, se spune în necrologul publicat de fiul său.

Născut pe 23 februarie 1939 în Issaquah, Washington, Arndt a servit ca pilot de elicopter în timpul războiului din Vietnam și a primit mai multe medalii de onoare.

Actorul s-a mutat în anii 70 la Seattle, unde un prieten foarte bun l-a convins să dea o probă pentru un teatru local. Acela a fost momentul care i-a deschis larg ușa către film și către o carieră de succes pe scena unor teatre americane, scrie Deadline.

”Tata era genial. A purtat cu el strălucirea, pasiunea și dăruirea în întreaga sa carieră de actor, atât pe scenă, cât și pe ecran”, se mai spune în necrolog.

”Apogeul carierei sale”, rolul din ”Heisenberg”

La ”Festivalul Shakespeare din Oregon„, a interpretat roluri principale în piesele ”Regele Lear” și ”Coriolanus”, precum și în ”Furtuna” și ”Othello”. În 2017, Arndt a primit o nominalizare la premiile Tony pentru cel mai bun actor principal într-o piesă pentru interpretarea lui Alex în „Heisenberg” a lui Simon Stephen, moment pe care familia sa l-a considerat „apogeul carierei sale”.

A fost detectivul din ”Basic Instinct”

Arndt a început să apară pe ecran în anii ’70, atât la televiziune, cât și la film. Printre serialele în care a jucat se numără ”Murder, She Wrote, ”CSI”, ”S.W.A.T”., ”Supernatural”, ”Anatomia lui Grey”,”The Good Fight”, ”How to Get Away With Murder”. De asemenea, a avur roluri în serialel ”L.A. Law”, ”Picket Fences”, ”Ally McBeal”, ”The Practice” și ”Boston Legal”.

În 1992, a jucat rolul locotenentului care a interogat personajul jucat de Sharon Stone într-una dintre scenele emblematice din ”Basic Instinct”. În 2002, a jucat alături de Wesley Snipes și Ving Rhames în ”Undisputed”.

”În felul său, tata și-a trăit viața ca pe un spectacol”

”În felul său, tata și-a trăit viața ca pe un spectacol, fiind cunoscut pentru inteligența incredibilă, farmecul, spiritul rebel, simțul umorului, seriozitatea și pasiunea pentru arta sa. Moștenirea sa, atât pe scenă, cât și în afara ei, va trăi în inimile familiei, prietenilor și membrilor comunității. Era fermecător. Era înțelept în tot ce făcea și se dăruia complet. Acum, când cortina finală cade, ne luăm rămas bun de la tata, știind că a fost apreciat pentru viața pe care a dus-o”, conchide necrologul.