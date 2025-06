S-a stins o mare actriță. Fostul manager al lui Lynn Hamilton, reverendul Dr. Calvin Carson, a declarat că, în momentul morții, a fost înconjurată de nepoți și de cei dragi, informează USA Today.

Lynn Hamilton, o actriță cu o carieră de peste cinci decenii

Printre rolurile notabile interpretate de-a lungul carierei de Lynn Hamilton se numără cele din „Dangerous Women”, „Roots: The Next Generation”, „A Dream for Christmas”, „Generations”, „The Jesse Owens Story”, „The Practice” și „Lady Sings the Blues”.

”Trecerea ei în veșnicie marchează sfârșitul unei ere”

„Cariera sa impresionantă, care se întinde pe mai bine de cinci decenii, a lăsat o amprentă de neșters asupra lumii divertismentului, motivând publicul din întreaga lume prin munca sa de model, actriță de teatru, film și televiziune. Trecerea ei în veșnicie marchează sfârșitul unei ere, dar moștenirea ei va continua să inspire și să înalțe generațiile viitoare”, a declarat acesta.

Carson a menționat că Hamilton a fost laureata prestigiosului premiu NAACP, „o recunoaștere a contribuțiilor sale remarcabile la industria divertismentului”.

A jucat în sitcom-ul clasic „Sanford and Son”

Hamilton a jucat rolul asistentei medicale Donna Harris, prietena lui Fred Sanford (Redd Foxx), în sitcom-ul clasic „Sanford and Son”, începând cu 1972. Serialul difuzat pe NBC i-a avut în distribuție și pe Demond Wilson și LaWanda Page.

A jucat apoi în drama CBS „The Waltons”, începând cu 1973 și în seriile care au urmat, „A Walton Thanksgiving Reunion” și „A Walton Easter”.

Și-a făcut debutul pe marele ecran în filmul „Shadows”

S-a stins o mare actriță. Lynn și-a făcut debutul pe ecran în filmul „Shadows” din 1958, regizat de John Cassavetes, iar de-a lungul carierei a apărut în seriale TV de succes precum „Dangerous Women”, „Room 222”, „Mannix”, „Gunsmoke”, „Hawaii Five-O”, „Good Times”, „Starsky and Hutch”, „The Rockford Files” și „Roots: The Next Generation”. De asemenea, a jucat în serialul NBC „Generations”.

Pe marele ecran, Hamilton a jucat în pelicula „Lady Sings the Blues”, alături de Diana Ross și Billy Dee Williams în rolurile principale, și în„Buck and the Preacher”, cu inegaliabilul Sidney Poitier în rol principal.