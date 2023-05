Doliu în lumea filmului! Marlene Clark, actrița care a interpretat-o pe logodnica lui Lamont în serialul Sanford and Son și care s-a remarcat în filme din anii ’70 precum Ganja & Hess, Switchblade Sisters și Slaughter, a murit la vârsta de 85 de ani.

Clark a murit pe 18 mai în locuința ei din Los Angeles, a anunțat prietena ei Tamara Lynch, care nu a dezvăluit cauza decesului.

A avut o carieră impresionantă

Clark a jucat, de asemenea, în filmul Night of the Cobra Woman (1972), de Roger Corman, și ca unul dintre vârcolacii din filmul britanic de groază The Beast Must Die (1974). Ea a jucat și în filmul regizat de Larry Hagman, Beware! The Blob (1972).

Marlene Clark a jucat rolul secretarei lui John Saxon în Enter the Dragon (1973), cu Bruce Lee în rolul principal, iar în palmaresul ei de pe marele ecran mai figurează Black Mamba (1974), Newman’s Law (1974), Lord Shango (1975) și The Baron (1977), unde a apărut alături de Calvin Lockhart.

Actrița fenomen a anilor ’70

În filmul suprarealist Ganja & Hess (1973), regizat de Bill Gunn, Clark a strălucit în rolul unei văduve pe nume Ganja, care este transformată în vampir de către Dr. Hess Green, un antropolog devenit nemuritor. El renunță în cele din urmă la acest mod de viață, dar ea continuă să lupte. Filmul a fost difuzat ca singura intrare americană în cadrul Săptămânii Criticilor la Festivalul de Film de la Cannes din acel an.

„Există atât de multe niveluri ale personalității ei”, a spus ea despre personajul ei într-un interviu acordat în 2000 Temple of Schlock. „Ea este o colecție de contradicții. A juca acest rol a fost foarte satisfăcător.”, a mai spus actrița.

Marlene Clark a interpretat rolul unui agent guvernamental în filmul Slaughter (1972), cu Jim Brown, și pe Muff, liderul unei bande formată numai din femei care urmărește să deraieze traficanții de droguri criminali, în Switchblade Sisters (1975), regizat de Jack Hill.

„Cele mai multe dintre filmele în care am jucat nu au ieșit când trebuiau să iasă sau nu au ieșit deloc – iar dacă filmele nu vor fi lansate, studiourile nu vor face nimic pentru a le promova. Așa că pierzi toată acea publicitate care poate duce la alte locuri de muncă.”, spunea la un moment dat actrița.