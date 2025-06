Potrivit publicației The Hollywood Reporter, Pippa Scott a murit din cauza insuficienței cardiace congenitale, a declarat fiica sa, Miranda Tollman.

Născută pe 10 noiembrie 1934 din părinți din industria divertismentului din Los Angeles – mama sa fiind Laura Straub, actriță de teatru, iar tatăl său, Allan Scott, scenarist nominalizat la Oscar pentru scenariul filmului din 1943, „So Proudly We Hail!”, scrie Deadline.com,

Scott a studiat la Radcliffe și UCLA, perfecționându-se ulterior la Academia Regală de Artă Dramatică din Londra.

Pippa Scott, lansată de cineastul John Ford în filmul „The Searchers”

Pippa Scott și-a făcut debutul pe Broadway în 1956, în filmul „Child of Fortune” de Jed Harris. Cariera sa cinematografică a luat avânt în același an, când John Ford a distribuit-o în filmul lui John Wayne, „The Searchers”, în care personajul ei, nepoata lui Wayne, Lucy Edwards, este răpită.

Printre alte roluri de marcă ale actriței se numără cele din filmele „As Young as We Are” (1958), „My Six Loves” (1963), „Petulia” (1968), „Cold Turkey” (1971) și „The Sound of Murder” (1980).

A jucat în serialele ”Mission: Impossible”, „The Waltons”, „Columbo”

În televiziune, a jucat în seriale de succes ale anilor 60 -70 precum „The Twilight Zone”, „Outlaws”, „Dr. Kildare”, „The Dick Van Dyke Show”, „Perry Mason”, „The Mary Tyler Moore Show”, „Gunsmoke”, „Mission: Impossible”, „The Waltons”, „Columbo”, „The Streets of San Francisco” și „Jigsaw John”.

În 1964, s-a căsătorit cu Lee Rich, forța creativă din spatele Lorimar Productions, studioul care a realizar cele mai longevive seriale, ”Familia Walton” și ”Dallas”. Deși au divorțat ulterior, au rămas apropiați până la moartea lui, în 2012.

Pippa Scott s-a dedicat activității pentru drepturile omului

În anii ’90, Scott s-a dedicat activității pentru drepturile omului, fondând International Monitor Institute, o organizație non-profit care a adunat dovezi pentru a sprijini urmărirea penală a celor vinovați de crime de război în genocidul din Bosnia și Ruanda.

Pentru a evidenția nedreptățile globale, Scott a fondat Linden Productions și a lucrat la producerea unor proiecte comandate de organizații precum Națiunile Unite și Human Rights Watch.

Pentru Frontine, a produs „The World’s Most Wanted Man”, un episod despre căutarea internațională a liderului sârb bosniac Radovan Karadzici, pus sub acuzare de Curtea Penală Internațională de la Haga. În 2006, a produs și documentarul King Leopold’s Ghost, despre exploatarea Congo-ului de către regele Leopold al II-lea al Belgiei.