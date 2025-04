Sian Barbara Allen, care suferea de mai mulți ani de boala Alzheimer, a murit într-un spital din California. Anunțul a fost făcut de familia actriței, care nu a oferit presei alte detalii.

Confom LA Times, Allen era cunoscută pentru că a interpretat personaje care „au dat dovadă de o mare vulnerabilitate și o empatie neobișnuită, reușind să câștige inimile a sute de mii de oameni în întreaga lume”.

Sian Barbara Allen a jucat în serialele Columbo și Kojack

De-a lungul carierei, Sian Barbara Allen a jucat în zeci de seriale, de la producții de succes precum „Columbo”, „Kojack” și „Hawaii Five-O” până la filme ca „Billy Two Hats” și „You’ll Like My Mother”.

Allen a mai apărut și în alte seriale de televiziune precum „Scream, Pretty Peggy” și „The Lindbergh Kidnapping Case”, unde a jucat alături de Bette Davis și Anthony Hopkins

Allen s-a născut în Reading, Pennsylvania, pe 12 iulie 1946 și a fost crescută de mama și bunica ei. Înainte de debutul pe ecran, în „O’Hara, USA Farm” în 1971, a acceptat o bursă la Pasadena Playhouse.

Primii doi ani ai carierei lui Allen în televiziune au fost definiți de roluri minore în câteva seriale, inclusiv cele din western-urile „Gunsmoke” și „Bonanza” și in filmele „The Scarecrow” și „The Family Rico”.

În 1972, a jucat rolul unei tinere cu probleme mintale în filmul „You’ll Like My Mother”, alături de Patty Duke, Rosemary Murphy și Richard Thomas.

Rolul care i-a adus nominalizarea le Globul de Aur

Pentru Sian Barbara Allen, „You’ll Like My Mother” a fost mai mult decât un alt rol. Performanța i-a adus o nouă nominalizare la Globul de Aur, in anul 1973 (Diana Ross a câștigat premiul pentru rolul principal din „Lady Sings the Blues”) și a marcat începutul legăturii ei cu Richard Thomas. Au avut o scurtă aventură, după care Allen s-a căsătorit cu Peter Gelblum, în 1979.

După timpul petrecut la „You’ll Like My Mother”, Allen și Thomas s-au reunit în 1972 în serialul CBS „The Waltons”. De-a lungul anilor ’70, Allen a avut și roluri minore în seriale precum „Marcus Welby, M.D.”, „Ironside”, „Baretta” și „The Incredible Hulk”.

Ultimul rol a fost în 1990, în serialul „L.A. Law”

Cariera lui Allen a început să se scadă în anii ’80, iar ultimul rol a fost în 1990, unde a jucat într-un singur episod din „L.A. Law”, potrivit IMDb.

Sian Barbara Allen, care s-a bucurat și de o carieră în teatru, s-a retras din lumea actoriei în 1990 și s-a concentrat pe politica locală, inclusiv sprijinirea mișcării muncitorești a lui Cesar Chavez United Farmer Workers.