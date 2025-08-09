Expunerea copiilor la plajă, în special în primul an de viață, poate avea efecte grave asupra sănătății lor. Medicul Doina Pleșca atrage atenția că orele cu radiație solară intensă trebuie evitate complet, iar protecția fizică este esențială. Specialiștii subliniază că folosirea cremelor cu protecție solară nu este indicată bebelușilor, iar părinții trebuie să respecte cu strictețe regulile de siguranță pentru a preveni arsuri și complicații pe termen lung.

Pentru copiii la plajă, medicul recomandă evitarea completă a intervalului 10:00–16:00, iar în zilele foarte calde chiar până la ora 18:00.

Dr. Doina Pleșca a precizat că, potrivit punctului său de vedere și al celor mai recente date științifice, expunerea la soare nu este recomandată în primul an de viață. Ea a adăugat că, în situațiile în care părinții aleg totuși să iasă cu cei mici la plajă, contrar recomandărilor, durata nu ar trebui să depășească 15–20 de minute, timp considerat suficient pentru asigurarea necesarului zilnic de vitamina D.

„Dacă ar fi din punctul meu de vedere și al tuturor noutăților științifice, nu în primul an de viață. Și dacă părinții se încumetă, după părerile lor – greșite, de cele mai multe ori – nu mai mult de 15–20 de minute sunt suficiente pentru a asigura necesarul zilnic de vitamina D”, a declarat dr. Pleșca.

Recomandarea specialiștilor este ca micuții să fie scoși afară dimineața devreme, pentru perioade scurte, și să fie protejați cu haine din materiale naturale. Pălăriile cu boruri late și ochelarii speciali pentru sugari reduc riscul de arsuri și afecțiuni oculare.

„Ideal ar fi dimineața, pentru perioade scurte, iar ulterior copilul trebuie protejat cu haine largi din in, pălăriuță, ochelari speciali pentru sugari și copii mici, pentru a preveni inclusiv traumatismele oculare cauzate de soare”, a precizat medicul pentru Antena3.

În privința protecției solare chimice, medicul este categorică: nu trebuie folosite în primele luni. Prof. dr. Doina Pleșca a explicat că, în primul an de viață, iar mai ales în primele șase luni, nu se recomandă utilizarea cremelor cu protecție solară.

După această perioadă, factorul de protecție ar trebui să fie peste 50 și să conțină filtre minerale, cum sunt oxidul de zinc sau dioxidul de titan.

„Nu în primul an de viață, categoric nu în primele șase luni. După această vârstă, factorul de protecție trebuie să fie peste 50 și să conțină filtre minerale precum oxid de zinc sau dioxid de titan”, a explicat prof. dr. Doina Pleșca.

Pielea bebelușilor este foarte subțire și are un strat redus de pigment, ceea ce o face vulnerabilă la arsurile provocate de soare. Leziunile suferite în copilărie pot crește semnificativ riscul de cancer cutanat la maturitate. Din acest motiv, protecția fizică și evitarea expunerii directe sunt cele mai sigure metode pentru prevenirea complicațiilor.