Interdicția cumulului pensie-salariu devine o prioritate pentru Guvern, conform surselor apropiate decidenților. Începând cu această măsură, pensionarii care lucrează în instituțiile publice vor trebui să aleagă între venituri. Peste 10.000 de angajați din sistemul bugetar încasează în prezent și salariu, și pensie. Premierul Ilie Bolojan a explicat că, în cazul reducerilor de personal care sunt inevitabile,așa ar fi cel mai corect, precizează anumite surse politice.

„Cred că în condiţiile în care, în anumite instituţii, se vor face reduceri de personal, şi acest lucru îl văd ca inevitabil în perioada următoare, ar fi cel puţin mai corect, din punct de vedere moral, ca cel care pleacă să fie un om care deja beneficiază de un câştig, de o pensie, ca urmare a pensionării anticipate, în loc să plece, să spunem, un tânăr care ar putea să rămână acolo. Şi vom analiza această posibilitate de a adopta o măsură care să interzică cumulul pensiei cu un salariu în sectorul public”, spunea Ilie Bolojan.

Acest fapt ar duce la un schimb semnificativ în structura personalului bugetar, în special în domeniile unde în prezent sunt mulți angajați pensionari care continuă să lucreze.

Până acum, prin Ordonanța Trenuleț se stipula că pensionarii trebuie să părăsească sistemul până la 31 decembrie 2025, iar noile reglementări ar putea accelera această decizie.

O altă măsură importantă pregătită este interzicerea detașărilor și transferurilor în cadrul sistemului bugetar. Mulți angajați folosesc detașările pentru a evita concursurile pe posturi. Guvernul vrea să oprească această practică, astfel încât cei care sunt acum detașați să revină pe postul lor de bază, dacă există acord între părți.

Această decizie va duce la o reașezare a posturilor în instituțiile publice și la eliminarea „jocurilor” administrative care permit schimbarea rapidă a locurilor de muncă fără concurs. Va exista o perioadă de grație de 10-30 de zile pentru ca toate aceste ajustări să fie realizate.

Proiectul legislativ pentru implementarea acestei măsuri va putea fi adoptat fie prin procedura normală a Parlamentului, fie prin angajarea răspunderii guvernului. Astfel, cei care vor rămâne fără posturi în urma reorganizării nu vor mai putea să se transfere automat în alte instituții, așa cum s-a întâmplat în trecut.