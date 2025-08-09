În 2025, tot mai multe țări europene au decis să pună capăt comportamentelor considerate deranjante sau periculoase, aplicând amenzi consistente celor care nu respectă regulile.

Chiar și drumul spre destinație poate deveni costisitor. În Turcia, de exemplu, noile reglementări aplicate în Antalya prevăd sancțiuni de 62 de euro (aproximativ 54 de lire sterline) pentru pasagerii care își desfac centura de siguranță sau părăsesc locul înainte ca aeronava să se oprească complet din rulaj. O regulă simplă, dar strict aplicată, care deja i-a surprins pe mulți turiști nerăbdători.

În unele dintre cele mai populare destinații de vacanță din sudul Europei, interdicțiile merg dincolo de siguranța transportului, scriu cei de la BBC.

Albufeira, Portugalia – purtarea costumului de baie în afara plajei poate aduce amenzi de până la 1.500 de euro. Codul local de conduită interzice, de asemenea, nuditatea în spații publice, urinarea în aer liber și abandonarea obiectelor voluminoase, precum cărucioarele de cumpărături. Poliția locală patrulează vizibil zonele de viață de noapte, aplicând sancțiuni pe loc.

Insulele Baleare, Spania – în Mallorca și Ibiza, consumul de alcool în spațiul public poate costa turiștii până la 3.000 de euro.

Malaga, Spania – a fost lansată campania „Îmbunătățește-ți șederea”, cu zece reguli clare privind comportamentul vizitatorilor. Se pune accent pe îmbrăcăminte adecvată, evitarea zgomotului excesiv, păstrarea curățeniei și folosirea responsabilă a trotinetelor electrice. Amenzile ajung până la 750 de euro.

Până acum, astfel de coduri stricte de conduită erau specifice unor locuri cu ecosisteme fragile sau comunități sensibile din punct de vedere cultural – precum Insulele Galapagos sau teritoriile sami din Laponia.

Faptul că aceste reguli ajung acum în stațiuni obișnuite de plajă arată că autoritățile consideră turismul de masă o provocare serioasă pentru confortul localnicilor și pentru imaginea destinațiilor.

Reprezentanți ai oficiilor de turism subliniază că scopul acestor reguli nu este descurajarea vizitatorilor, ci protejarea celor care călătoresc responsabil.

Jessica Harvey Taylor, purtător de cuvânt al Oficiului de Turism al Spaniei din Londra, a explicat că aceste măsuri au rolul de a încuraja comportamente empatice și respectuoase, atât față de localnici, cât și față de ceilalți turiști.

„Regulile, deși pot părea rigide și punitive atunci când sunt enumerate, au ca scop încurajarea călătoriilor responsabile și empatice. Acestea sunt concepute pentru a proteja experiențele de vacanță ale marii majorități a oamenilor care se comportă responsabil în vacanță”, a declarat ea.

Introducerea acestor sancțiuni vine pe fondul creșterii continue a numărului de vizitatori în destinațiile europene de top și al plângerilor tot mai frecvente din partea comunităților locale. Zgomotul, gunoaiele, abuzul de alcool în spații publice și lipsa de respect față de cultură sau tradiții au devenit probleme majore.

Pe termen scurt, este posibil ca unii turiști să se simtă descurajați sau frustrați. Pe termen lung însă, autoritățile speră că aceste măsuri vor schimba obiceiurile și vor crea un mediu mai plăcut atât pentru vizitatori, cât și pentru gazde.

„Trebuie să acționăm având în minte două idei principale: protejarea și conservarea mediului înconjurător și asigurarea faptului că turismul este în armonie cu societatea noastră. Turismul nu poate fi o povară pentru cetățeni”, a declarat Juan Antonio Amengual, primarul orașului Calvià, Mallorca.

De exemplu, Ryanair poate taxa pasagerii gălăgioși cu până la 500 EUR, iar în Cinque Terre, Italia, drumețiile cu încălțăminte nepotrivită pot aduce amenzi de până la 2.500 EUR. Franța a introdus sancțiuni de 90 EUR pentru fumătorii care aprind țigări pe plajele publice și în locurile de joacă.

În Grecia, colectarea unei scoici poate costa până la 1.000 EUR, iar înotul în canalele din Veneția este amendat cu 350 EUR. Aceste măsuri vin ca răspuns la nemulțumirea localnicilor care simt că spațiul lor este invadat și doresc să-și protejeze comunitățile.

Protestele împotriva turismului excesiv cresc în Europa, iar autoritățile încearcă să limiteze impactul negativ asupra vieții locale. Noile amenzi reprezintă o încercare mai fermă de a controla comportamentele nedorite, dar schimbarea pe termen lung rămâne o provocare.

Activista pentru turism responsabil, Birgitta Spee-König, spune că aceste sancțiuni pot funcționa ca măsuri pe termen scurt, dar nu vor schimba cultura turistică fără educație și reguli clare.

Ea subliniază că destinațiile turistice trebuie privite ca „acasă”, nu doar locuri de distracție, iar turiștii trebuie să respecte acest lucru. Mesajul este clar: accesul la atracții este permis, dar cu responsabilitate și respect față de comunitățile locale.