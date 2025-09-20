Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a aplicat o sancțiune de 1.000 de euro companiei care administrează lanțul de farmacii Dr. Max, pentru încălcarea normelor GDPR.

Instituția de supraveghere a anunțat că, în august 2025, a încheiat o investigație privind operatorul Dr. Max SRL. În cadrul verificărilor au fost identificate nerespectări ale art. 12 alin. (3) și (4), precum și ale art. 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD). De asemenea, a fost descoperită o situație în care un angajat al companiei a păstrat copia unui act de identitate fără ca persoana vizată să își fi exprimat consimțământul.

„Investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri prin care petenta reclama refuzul operatorului Dr.Max SRL de a da curs cererii sale de ștergere a datelor cu caracter personal. În cursul desfășurării investigației, Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că un angajat al operatorului a reținut o copie a cărții de identitate a petentei fără consimțământul acesteia”, conform Autorității pentru protecția datelor personale.

În urma acestor constatări, ANSPDCP a decis aplicarea unei amenzi contravenționale de 5.057 lei, echivalentul a 1.000 de euro.

Totodată, autoritatea a subliniat că firma nu a oferit probe care să arate că ar fi răspuns solicitării de ștergere a datelor personale înaintate de persoana vizată.

Pe lângă amenda pecuniară, deja achitată, compania este obligată să adopte o serie de măsuri corective menite să prevină repetarea unor astfel de situații. Acestea vizează atât partea procedurală, cât și responsabilizarea personalului.

Printre obligațiile impuse de ANSPDCP se regăsesc: