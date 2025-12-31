Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol nou care sancționează stalking-ul. Acesta va fi aplicat în cazurile de hărțuire sistematică, atunci când victima ajunge să se teamă pentru propria siguranță sau pentru cea a rudelor apropiate. Sunt vizate acțiuni precum urmărirea prin intermediul tehnologiilor informaționale, supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor spații frecventate, precum și tentativele repetate de a stabili contact direct sau prin intermediari.

Pentru faptele de hărțuire este prevăzută o amendă cuprinsă între 25.000 și 37.500 de lei, între 120 și 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau pedeapsa cu închisoarea de până la doi ani. Dacă victima este un membru al familiei, sancțiunile cresc, fiind stabilite amenzi între 30.000 și 50.000 de lei, între 180 și 240 de ore de muncă neremunerată sau până la trei ani de închisoare.

Modificările legislative extind și articolul referitor la hărțuirea sexuală, astfel încât acesta să includă explicit și formele manifestate online. În același timp, pedepsele sunt înăsprite comparativ cu cele anterioare. Noile sancțiuni prevăd amenzi între 25.000 și 50.000 de lei, între 120 și 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau pedepse cu închisoarea de până la patru ani.

După intrarea în vigoare a legii, violența digitală în familie va deveni infracțiune penală. Pentru astfel de fapte va putea fi aplicată o pedeapsă de la 150 la 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau până la patru ani de închisoare. Totodată, noțiunea de violență economică este extinsă și va include interzicerea utilizării bunurilor comune, controlul asupra bunurilor victimei, precum și retragerea banilor din conturile bancare personale fără consimțământ.

Un capitol distinct al modificărilor vizează căsătoria forțată, inclusă acum în articolul referitor la sclavie și condiții similare sclaviei. Prin căsătorie forțată este înțeleasă constrângerea unei persoane la căsătorie sau conviețuire, precum și menținerea acesteia într-o astfel de relație prin violență sau amenințări. Pedeapsa prevăzută este închisoarea de la trei la zece ani, cu posibilitatea interzicerii ocupării unor funcții sau desfășurării unor activități pe o perioadă de până la cinci ani. Dacă victima este minor, sancțiunea crește la un interval cuprins între cinci și 12 ani de închisoare.

Legea introduce și mecanisme clare pentru eliminarea materialelor ofensatoare din mediul online. În cadrul urmăririi penale, procurorul va putea solicita ștergerea datelor digitale cu conținut ilegal, precum informații discriminatorii, mesaje care incită la ură, imagini sau materiale video cu caracter sexual sau pornografic, dar și mesaje amenințătoare, obscene, calomnioase, defăimătoare sau ofensatoare. Procurorul va putea sesiza instanța pentru eliminarea conținutului sau pentru blocarea temporară a accesului la acesta, până la ștergerea completă din internet. Responsabilitatea blocării va reveni, în funcție de caz, furnizorilor de sisteme informaționale sau furnizorilor de acces la internet, iar în situațiile în care conținutul este găzduit de furnizori din străinătate, procedurile vor fi aplicate conform tratatelor internaționale.

Alte modificări importante vizează consolidarea protecției victimelor. Persoanele vătămate în urma infracțiunilor grave și deosebit de grave împotriva persoanei, inclusiv tortură, infracțiuni cu caracter sexual, violență în familie sau trafic de ființe umane, vor fi informate imediat dacă agresorul reținut, arestat sau condamnat este eliberat sau evadează. De asemenea, victimelor li se vor explica măsurile de protecție pe care trebuie să le adopte. Instanța va putea dispune supravegherea electronică a agresorului, iar termenul de aplicare a măsurilor de protecție va fi extins de la trei la șase luni.

O parte dintre schimbări se referă și la activitatea mass-media. Codul penal include acum norme privind împiedicarea activității mijloacelor de informare în masă, iar Codul contravențional introduce prevederi referitoare la ingerința în activitatea mass-media și la insultarea jurnaliștilor. Tot în Codul contravențional a fost introdus un articol care sancționează insultarea funcționarilor din domeniul electoral.

Proiectul de modificare a legislației a fost elaborat de un grup de deputați ai partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate, în colaborare cu Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie. Documentul a fost înregistrat în Parlament la începutul lunii martie, adoptat în lectura finală în luna iulie, promulgat de președintă pe 11 august și publicat în Monitorul Oficial pe 14 august. Noile prevederi vor intra în vigoare la șase luni de la publicare, respectiv la 14 februarie 2026.