Regula de bază vine din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Orice prelucrare de date personale trebuie să fie legală, transparentă și limitată la ceea ce este necesar.

Asta înseamnă că o instituție sau o firmă nu poate cere date „din obișnuință” sau „pentru orice eventualitate”. Trebuie să existe un scop clar și un temei legal, cum ar fi executarea unui contract, o obligație legală sau interesul legitim.

De asemenea, persoana trebuie informată. Conform GDPR, operatorul trebuie să explice de ce colectează datele, cum le folosește și cât timp le păstrează.

În multe situații, legea cere doar identificarea, nu păstrarea unei copii. Asta înseamnă că este suficient să prezinți buletinul pentru verificare, fără ca instituția să rețină o copie. Colectarea unei copii este un pas suplimentar și trebuie justificată.

Principiul minimizării datelor din GDPR spune clar că trebuie colectate doar datele strict necesare. Dacă scopul poate fi îndeplinit fără copie, atunci cererea poate fi considerată excesivă.

Sunt cazuri în care legea sau natura serviciului impun colectarea unei copii.

De exemplu, în relația cu băncile sau instituțiile financiare, identificarea completă este obligatorie, inclusiv în baza normelor privind prevenirea spălării banilor. În aceste situații, copia de buletin este justificată prin obligație legală.

La fel, în cazul încheierii unor contracte, angajării sau accesului la anumite servicii, datele de identificare trebuie colectate pentru executarea contractului.

Și instituțiile publice pot solicita astfel de documente atunci când există o procedură legală care impune identificarea persoanei.

Problemele apar atunci când copia de buletin este cerută fără o explicație clară sau fără o obligație reală.

De exemplu, cererea unei copii pentru acces într-o clădire, pentru completarea unui formular simplu sau pentru servicii care nu implică un contract poate ridica semne de întrebare.

În astfel de cazuri, se poate încălca principiul minimizării datelor din GDPR, care prevede că trebuie colectate doar informațiile strict necesare pentru scopul respectiv.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a subliniat în mai multe situații că prelucrarea datelor fără temei legal sau fără informare corectă poate fi sancționată.

GDPR oferă drepturi clare persoanelor vizate. Ai dreptul să întrebi de ce îți sunt cerute datele și care este temeiul legal. De asemenea, poți afla cât timp vor fi păstrate și dacă vor fi transmise mai departe.

Ai și dreptul să refuzi, dacă nu există o justificare clară sau dacă datele cerute sunt excesive.

În plus, poți solicita acces la datele tale sau ștergerea lor, în anumite condiții, dacă nu mai există un motiv legal pentru păstrarea lor.

În relația cu instituțiile publice, cererea de documente este adesea justificată, dar nu automat.

Chiar și în aceste cazuri, trebuie să existe o prevedere legală sau o procedură clară care să impună colectarea datelor. Faptul că „așa se face” nu este suficient.

Instituțiile sunt obligate să respecte aceleași reguli de protecție a datelor și să colecteze doar informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor.

O solicitare este, în general, legală atunci când are un scop clar, este justificată și este explicată.

Devine problematică atunci când nu există explicații, când datele sunt excesive sau când nu există o obligație reală pentru colectarea lor.

În practică, nu simpla cerere este problema, ci lipsa transparenței și a unui temei legal.

Nu ești obligat să dai copia de buletin în orice situație. Legea permite colectarea datelor doar atunci când este necesară și justificată. Dacă ți se cere un document fără explicații, ai dreptul să întrebi și să ceri clarificări.

În multe cazuri, exact acest pas face diferența între o procedură legală și una care nu respectă regulile privind protecția datelor.