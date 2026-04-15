Asigurarea obligatorie a locuințelor este reglementată prin Legea nr. 260/2008, care impune tuturor proprietarilor de imobile rezidențiale obligația de a încheia polița PAD (asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale). Această poliță acoperă aceleași tipuri de riscuri pentru toți asigurații, respectiv cutremurele, inundațiile și alunecările de teren, fără a ține cont de particularitățile zonei sau de caracteristicile construcției.

Sumele asigurate prin această poliță sunt stabilite la 50.000 lei sau 100.000 lei, în funcție de tipul structurii imobilului. Prima de asigurare este de 50 de lei, respectiv 130 de lei, echivalentul în lei la momentul plății, în funcție de categoria locuinței.

De-a lungul timpului, au existat numeroase discuții și critici legate de modul în care este conceput acest sistem, existând percepția că el nu reflectă în mod adecvat realitatea riscurilor din diferite zone ale țării. În special, este pusă sub semnul întrebării utilitatea unei asigurări pentru anumite tipuri de dezastre în regiuni în care acestea sunt considerate improbabile, ceea ce a alimentat nemulțumiri în rândul unor proprietari.

În plus, polița PAD rămâne obligatorie chiar și în situația în care proprietarii încheie asigurări facultative care acoperă riscuri mai extinse, inclusiv dezastre naturale. Nerespectarea obligației poate atrage amenzi de până la 500 de lei.

Cu toate acestea, gradul de conformare rămâne relativ scăzut, astfel că, deși legea este în vigoare de aproximativ 18 ani, doar aproximativ 2,4 milioane de proprietari din România au încheiat această asigurare.

Un nou proiect legislativ propune ca românii care nu își îndeplinesc obligația de a încheia asigurarea obligatorie pentru locuințe să poată fi sancționați direct de Poliția Română și de personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Aceste instituții ar urma să primească atribuții suplimentare, inclusiv dreptul de a verifica dacă proprietarii de imobile au încheiat polițele obligatorii prevăzute de lege.

Inițiativa este prezentată ca o măsură menită să îmbunătățească aplicarea legislației și să degreveze primăriile de sarcinile de control și sancționare. În prezent, prea puțini primari efectuează verificări și aplică amenzi persoanelor care nu respectă obligația de a încheia asigurarea, deși acest lucru este prevăzut în legislația actuală.

Autorii proiectului susțin că, în practică, administrațiile publice locale nu dispun de baze de date integrate privind polițele de asigurare, nici de mecanisme eficiente de verificare sistematică a situației juridice a locuințelor și nici de structuri operative specializate pentru un control de o asemenea amploare.

În plus, aceștia arată că modificările legislative recente au dus la reducerea efectivelor polițiilor locale și ale altor structuri din cadrul administrațiilor publice, ceea ce îngreunează și mai mult exercitarea unor atribuții suplimentare de control.

„În practică, administrațiile publice locale nu dispun de baze de date integrate privind polițele de asigurare, mecanisme administrative de verificare sistematică a situației juridice a locuințelor, structuri operative dedicate pentru exercitarea unor activități de control de asemenea amploare. În plus, evoluțiile legislative recente au condus la reducerea efectivelor poliției locale și ale altor structuri operative ale administrațiilor publice locale, ceea ce face și mai dificilă exercitarea unor atribuții suplimentare de control”, susțin autorii proiectului legislativ.

În viziunea inițiatorilor, pentru creșterea eficienței, sancțiunile ar trebui aplicate de instituții care dispun deja de competențe de control și de structuri operative adecvate. Astfel, se propune transferul acestor atribuții către Poliția Română și către personalul desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.