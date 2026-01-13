Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost amendat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu două sancțiuni în valoare totală de peste 50.000 de lei.

Prima amendă, în cuantum de 30.000 de lei, și a doua, de 20.286 lei, au fost aplicate după ce autoritatea a constatat nereguli în modul în care Călin Georgescu colecta datele personale ale cetățenilor în timpul campaniei electorale.

Tribunalul Ilfov a respins contestația depusă de Georgescu împotriva sancțiunilor, menținând decizia ANSPDCP. Hotărârea tribunalului precizează că decizia poate fi atacată prin recurs în termen de 30 de zile. În eventualitatea respingerii recursului, fostul candidat va fi obligat să plătească întreaga sumă stabilită de autoritate.

”Respinge plângerea, ca nefondată. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Calea de atac se depune la Tribunalul Ilfov.”, se arată în soluția pe scurt a Tribunalului Ilfov.

Investigația ANSPDCP a relevat că, între 6 decembrie 2024 și 3 aprilie 2025, site-ul administrat de Georgescu permitea stocarea și accesarea datelor utilizatorilor prin module cookies, fără obținerea consimțământului expres al acestora și fără furnizarea de informații clare privind scopul prelucrării.

Această practică contravine prevederilor Legii nr. 506/2004 privind comunicațiile electronice, dar și Regulamentului european privind protecția datelor (UE 2016/679).

”Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, a finalizat, în luna iunie 2025, o investigație la operatorul Georgescu Călin, în cadrul căreia s-a constatat încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004 și ale art. 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679.”

Totodată, operatorul nu a informat persoanele care completau formularul de contact de pe site-ul său (nume, e-mail, telefon) despre modul în care datele lor erau prelucrate, încălcând astfel obligațiile de transparență impuse de legislația europeană.

Conform comunicatului ANSPDCP, sancțiunile au fost calculate și individualizate ținând cont de gravitatea încălcărilor și de criteriile prevăzute de Regulamentul european.