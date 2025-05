A murit Denise Alexander

Denise Alexander, o actriță care a devenit un simbol al telenovelelor și al serialelor de televiziune, a decedat la vârsta de 85 de ani, pe 5 martie, în Boulder, Colorado.

Moartea sa a fost confirmată de fiul ei vitreg, Anthony Colla, care a dezvăluit că aceasta a murit din cauze naturale, în casa unui nepot.

Un început promițător în lumea radio și televiziune

Născută pe 11 noiembrie 1939 în New York, Denise a avut o carieră vastă care a început încă din copilărie, când, la doar șase ani, a debutat în emisiuni de radio, adunând rapid peste 2.500 de apariții.

Tatăl ei, Alec, agent de talente, a avut o influență semnificativă asupra carierei sale, ajutând-o să obțină roluri în diverse producții.

Deși și-a început cariera pe micile ecrane și pe scenele teatrale, Denise a devenit celebră în mod special pentru rolul său din General Hospital, unde a interpretat personajul Dr. Lesley Webber timp de aproape patru decenii.

Denise Alexander, o legendă a telenovelelor

În 1973, Denise Alexander a intrat în universul complex al Port Charles, unde Lesley a devenit o figură centrală în viața familiei Webber. Povestea dramatică a personajului ei, care a traversat momente dificile, inclusiv pierderea fiicei sale și căsătorii pline de conflicte, a captivat publicul și a adus-o în atenția unui număr uriaș de fani.

„Lesley a fost mult mai mult decât un rol pentru mine. A fost o prelungire a mea în fața camerelor, o oportunitate de a experimenta și de a învăța constant”, mărturisea Denise într-un interviu din 2010.

La rândul său, Frank Valentini, producătorul executiv al serialului, a spus că Denise Alexander a fost un adevărat pionier, devenind unul dintre primele personaje de femei doctor în serialele de zi, influențând profund industria televiziunii. Povestea sa din General Hospital a rămas un simbol al evoluției sale și al dedicării față de acest rol.

Adaptabilitatea și succesul în diverse producții

De-a lungul carierei sale, Denise Alexander a jucat în multiple producții de televiziune, inclusiv în The Twilight Zone, iar în perioada în care a jucat în Days of Our Lives, a devenit un nume de referință în industria telenovelelor.

„A început ca un personaj negativ, dar publicul a ajuns să o iubească și să o susțină pentru evoluția sa”, spunea ea despre rolul din Days of Our Lives.

Această capacitate de a se adapta și de a surprinde fanii a fost cheia succesului său continuu.

De asemenea, carierei sale de succes pe ecran i s-au adăugat și realizări deosebite în teatru și filme, unde a jucat alături de nume mari ale cinematografiei și a adus un plus de profunzime fiecărui personaj. Aparițiile ei în dramele de pe Broadway și în filmele din anii 1950 și 1960 au demonstrat că talentul său depășea limitele unei singure industrii.

O viață dedicată familiei și carierei

Un alt aspect al vieții sale a fost iubirea profundă pentru familie. În ciuda carierei sale agitate, Denise Alexander a rămas apropiată de cei dragi.

A fost căsătorită cu Richard A. Colla, un alt actor și regizor, din anii 1980 până la moartea acestuia în 2021.

Chiar și atunci când viața personală o aducea departe de lumina reflectoarelor, Denise Alexander rămânea o figură respectată și iubită atât în industria televiziunii, cât și în afacerea ecranului.