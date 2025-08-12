Adrian Codîrlașu spune că reforma pensiilor private pregătită de ASF nu ține cont că banii retrași din Pilonul II sunt legați de impozitul pe care statul îl ia și că acești bani ajută la finanțarea statului. El crede că schimbările propuse de guvern ar putea face ca unii români care ies la pensie să nu mai poată scoate toți banii strânși în Pilonul II.

Codîrlaşu explică că, dacă se merge pe această reformă, guvernul pare să nu observe că scoaterea tuturor banilor depinde de impozitul care se aplică. El mai spune că sistemul actual, care permite retragerea completă a banilor, este folosit și în alte țări, unde pe sumele retrase se aplică un impozit standard.

Adrian Codîrlaşu spune că statul câștigă și el bani din fondurile de pensii, pentru că banii din Pilonul II sunt folosiți ca să cumpere titluri de stat. La fel, statul încasează și impozitele de pe sumele retrase. El explică că în România guvernul va primi bani din aceste fonduri, pentru că majoritatea sunt investite în titluri de stat, ajutând astfel la acoperirea deficitului bugetar, care este mare din cauza unor politici fiscale necorespunzătoare.

Legat de reforma care ar limita cât pot scoate oamenii din Pilonul II, analistul spune că ar fi corect ca sumele limitate să nu fie taxate. Altfel, guvernul ar încerca să bage costurile doar în sarcina celor care au bani în fonduri. Codîrlaşu spune că e normal ca, dacă suma pe care o poți retrage este mai mică, să nu se plătească taxe pentru ea. Altfel, guvernul alege doar ce îi convine din modelele europene și pune povara pe beneficiari. El mai amintește că Pilonul II este al doilea mare investitor în titluri de stat după băncile din România.