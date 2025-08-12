Ministerul Educaţiei a făcut publice, spre consultare, trei proiecte de ordin esenţiale pentru anul şcolar 2025-2026: regulile şi calendarele Evaluării Naţionale, Bacalaureatului şi admiterii în învăţământul liceal. Propunerile includ atât programarea probelor oficiale, cât şi a simulărilor, precum şi măsuri de transparenţă privind accesul elevilor la propriile lucrări.

Documentele urmează să fie analizate în perioada următoare, iar forma finală va fi stabilită după primirea feedbackului din partea profesorilor, părinţilor, elevilor şi a altor actori interesaţi, dar şi după dezbaterea în Comisia de Dialog Social.

Conform proiectului, Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a este programată între 22 şi 26 iunie 2026. Primele rezultate vor fi afişate pe 2 iulie, iar rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, pe 9 iulie.

Simularea examenului este planificată între 16 şi 18 martie 2026, oferind oportunitatea elevilor de a se familiariza cu condiţiile de examen şi de a-şi evalua nivelul de pregătire înainte de testările oficiale.

Ministerul subliniază că, în 2026, toate probele scrise vor avea loc după încheierea cursurilor, respectând structura anului şcolar şi oferind o perioadă suplimentară de pregătire.

Examenul naţional de Bacalaureat ar urma să înceapă pe 8 iunie 2026 cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Ulterior, vor fi programate evaluările competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi competenţelor digitale.

Probele scrise se vor desfăşura între 29 iunie şi 3 iulie 2026, într-o ordine similară cu cea din anii precedenţi: limba şi literatura română, proba obligatorie a profilului, proba la alegere şi limba şi literatura maternă (acolo unde este cazul).

Rezultatele iniţiale vor fi publicate pe 7 iulie, iar cele finale, după contestaţii, pe 13 iulie. Simularea Bacalaureatului este prevăzută între 23 şi 26 martie 2026.

Proiectul de ordin privind admiterea în liceu stabileşte etapele de înscriere, repartizare şi confirmare a locurilor. Admiterea se va realiza, ca şi în prezent, pe baza mediei de la Evaluarea Naţională şi a opţiunilor exprimate de elevi în fişele de înscriere.

Calendarul detaliat al admiterii va fi corelat cu publicarea rezultatelor finale la Evaluarea Naţională, astfel încât repartizarea computerizată să aibă loc în cel mai scurt timp posibil după încheierea examenelor.

Ministerul Educaţiei păstrează prevederea potrivit căreia elevii au dreptul să îşi vizualizeze lucrările după afişarea rezultatelor iniţiale şi înainte de depunerea contestaţiilor. Această facilitate, introdusă pentru a creşte transparenţa şi încrederea în corectitudine, se aplică atât la Evaluarea Naţională, cât şi la Bacalaureat.

Un element comun pentru toate examenele este desfăşurarea probelor scrise după finalizarea cursurilor, ceea ce asigură o perioadă de pregătire suplimentară pentru candidaţi. În cazul Bacalaureatului, şi probele de competenţe vor avea loc după încheierea anului şcolar pentru clasa a XII-a.

Proiectele şi calendarele aferente pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educaţiei, atât pentru examenele naţionale, cât şi pentru admiterea în liceu. Observaţiile şi propunerile pot fi transmise în perioada de consultare publică, înainte ca documentele să fie discutate în Comisia de Dialog Social şi aprobate în forma finală.

Dacă vrei, îţi pot face și o variantă extinsă premium, cu formulări mai jurnalistice, ton analitic și background despre schimbările față de anii anteriori, ca pentru un articol de presă tip „abonament”.

Proiectele de ordine și calendarele corespunzătoare pot fi consultate aici (EN VIII și bacalaureat) și aici (admitere liceu).