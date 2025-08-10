Profesorii suplinitori calificați care au obținut peste 7 la examenul de Titularizare 2025 sunt, în prezent, absenți din lista priorităților oficiale stabilite de Ministerul Educației pentru repartizarea posturilor. Această omisiune în documentul oficial îi expune riscului de a fi repartizați doar după ce toate celelalte categorii de cadre didactice au ocupat orele disponibile.

Între 11 și 14 august 2025, continuă procesul de constituire a posturilor didactice, încadrarea personalului de predare și soluționarea cererilor pentru completarea normelor. În lipsa unei modificări, profesorii cu medii peste 7 vor putea primi ore doar la finalul procedurii.

Profesoara Nina Vasile a atras atenția asupra acestei probleme și a propus introducerea unei litere suplimentare la articolul 6, alineatul (2) din procedură. Ea sugerează includerea suplinitorilor calificați cu contract pe durată determinată până la 1 septembrie 2025, cu medii de minimum 7, în ordinea mediilor, potrivit Edupedu.

Procedura publicată de Ministerul Educației stabilește o listă detaliată de priorități pentru ocuparea posturilor, care începe cu profesorii titulari și continuă cu diverse categorii de angajați din învățământ.

Textul prevede:

„Prin derogare de la prevederile Metodologiei – cadru, în fiecare unitate de învăţământ de stat, după reconfigurarea formaţiunilor de studiu şi stabilirea numărului total de ore pentru fiecare disciplină, conform planurilor-cadru de învăţământ aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării în vigoare, raportat la numărul de ore din norma didactică corespunzător activităților de predare-învăţare-evaluare stabilite conform prezentei Proceduri, se realizează încadrarea cadrelor didactice, în ordine, după cum urmează:

cadre didactice titulare în unitatea de învăţământ, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv, şi cadre didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (6) din Metodologia – cadru;

cadre didactice titulare în unitatea de învăţământ, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv, care şi-au întregit norma didactică de predare începând cu anul şcolar 2025-2026;

cadre didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) din Metodologia – cadru, angajate cu contract de muncă pe perioadă determinată;

cadre didactice angajate pe durata viabilităţii postului, până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv, care au obținut cel puțin media 7 la concursul naţional, sesiunea 2025, denumit în continuare concurs, și care devin titulare începând cu data de 1 septembrie 2025 pe posturile didactice/catedrele pe care sunt deja angajate, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

cadre didactice titulare transferate sau cărora li s-a completat norma didactică de predare pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 1 septembrie 2025, în unitatea de învăţământ ca urmare a soluţionării reducerii de activitate;

cadre didactice angajate pe durata viabilităţii postului, până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv;cadre didactice angajate pe durata viabilităţii postului, până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv, care şi-au întregit norma didactică de predare începând cu anul şcolar 2025-2026;

cadre didactice titulare şi cadre didactice angajate pe durata viabilităţii postului, până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv, repartizate începând cu data de 1 septembrie 2025, în unitatea de învăţământ prin pretransfer, respectiv modificarea repartizării;

candidaţii care au obținut cel puțin media 7 la concurs, repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru concurs începând cu data de 1 septembrie 2025, în perioada 31 iulie – 4 august 2025, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

cadre didactice titulare cărora li s-a completat norma didactică de predare pe perioadă determinată, începând cu data de 1 septembrie 2025, în unitatea de învăţământ ca urmare a soluţionării reducerii de activitate;cadre didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) din Metodologia-cadru sau cadre didactice angajate pe durata viabilităţii postului, până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv, cărora li s-a completat norma didactică de predare pe perioadă determinată, începând cu data de 1 septembrie 2025, în unitatea de învăţământ ca urmare a soluţionării reducerii de activitate;

cadre didactice pentru care s-a aprobat modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei începând cu data de 1 septembrie 2025;

cadre didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2025, şi beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2025-2026, conform prevederilor art. 63 din Metodologia-cadru”.

Această listă nu conține în mod explicit categoria profesorilor suplinitori calificați cu note mari la Titularizare, situație pe care sindicatele și cadrele afectate o consideră discriminatorie.

Titularizarea reprezintă angajarea pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ, cu condiția obținerii unei note de minimum 7 la proba scrisă și la inspecția la clasă. Chiar și cu aceste rezultate, ocuparea postului depinde de existența locurilor vacante.

Conform datelor oficiale, 979 de profesori suplinitori au obținut peste 7 la Titularizare 2025. În total, 14.532 de candidați ar putea deveni titulari dacă ar exista suficiente posturi, însă Ministerul Educației a anunțat doar 9.180 de posturi vacante. Diferența semnificativă între cerere și ofertă accentuează competiția și tensionează procesul de repartizare.

Legea publicată recent în Monitorul Oficial aduce schimbări importante în calculul normei didactice. Aceste modificări afectează în mod direct planificarea posturilor și volumul de muncă al profesorilor:

Pentru învățători și profesori de învățământ primar, norma rămâne „un post pe clasă”, cu 2 ore suplimentare de pregătire remedială săptămânal.

Profesorii de gimnaziu, liceu și postliceal vor avea 20 de ore pe săptămână dacă dețin cel puțin licența în cariera didactică.

Profesorii cu grad I sau titlu de profesor emerit, implicați în mentorat, vor avea 18 ore pe săptămână.

Profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori vor lucra 26 de ore pe săptămână (cu licență) sau 22 de ore (dacă au gradul I și mentorat).

Profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori vor lucra 26 de ore pe săptămână (cu licență) sau 22 de ore (dacă au gradul I și mentorat). În învățământul special, norma este de 18 ore pentru profesori la predare și terapii, respectiv 22 de ore pentru educatori și maiștri instructori.

Cadrele cu peste 25 de ani vechime și gradul I sau performanțe educaționale pot beneficia de reducerea normei cu 2 ore săptămânal, fără reducerea salariului.

Profesorii suplinitori calificați susțin că, în forma actuală, procedura oficială îi dezavantajează, deoarece nu sunt menționați explicit între categoriile prioritare. Aceștia riscă să fie repartizați doar după ce toate celelalte cadre au ocupat posturile disponibile.

„n) cadre didactice (suplinitori calificați) care au avut contract pe durată determinată de un an până la 1 septembrie 2025, care au obținut cel puțin media 7 la Concursul național 2025, în ordinea mediilor” – este propunerea concretă a profesoarei Nina Vasile pentru modificarea documentului.

Fără includerea acestei categorii în procedură, sute de profesori calificați ar putea începe noul an școlar fără normă completă sau chiar fără un loc de muncă. Într-un context în care numărul posturilor este mai mic decât cel al candidaților calificați, tensiunile din sistemul educațional sunt în creștere.